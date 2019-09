Mykje regn og vanskelege køyreforhold på Austlandet

Meteorologisk institutt sende laurdag ut farevarsel om at det kunne kome mykje regn over store delar av Austlandet søndag morgon og formiddag. byene har også ført med seg lyn og tore i morgontimane.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I Sverige har det også vore fleire straumbrot i områda inn mot den norske grensa på grunn av uveret, melder Sveriges Radio.

Vegtrafikksentralen melder om mykje vatn på vegane fleire stader i Østfold, Akershus og Oslo, og ber folk som skal ut å køyre om å tilpasse seg dei vanskelege forholda.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Vatnet står høgt i gatene i Fredrikstad sentrum etter uveret søndag morgon. Foto: Merete Aarøy

Politiet melder også om at fleire bilar har fått motorstans i Fredrikstad på grunn av dei store vassmengdene. Dei skriv på Twitter at dei også har fått mange meldingar om vatn i kjellarar. Men dette er noko politiet ikkje har kapasitet til å hjelpe til med, og ber folk i staden ta kontakt med med andre for å få hjelp.