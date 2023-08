Det er vinn eller forsvinn.

På en gressbane på Ekeberg i Oslo strekker guttelaget armene i været og slipper jubelen løs.

Guttene kom til Norge med slitt og ødelagt utstyr, men givergleden blant norskpakistanere har vært stor. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Hittil har det bare vært vinn i Norway Cup. De pakistanske fattigguttene har vunnet alle kampene sine så langt.

Fredag kveld måtte Bremnes IL gi tapt i semifinalen.

Lørdag kan det pakistanske gutter 17-laget gå helt til topps når de skal spille finale.

Veien dit har vært lang og krevende.

– De kom med slitte fotballsko, sko som var teipet og nesten uten knotter. De har lite klær. Det sier seg selv, de er jo gategutter, sier lagansvarlig Soliman Sarwar.



Før kampstart samles guttene i bønn. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Muslim Hands FC er ett av 2350 lag fra til sammen 30 nasjoner i årets Norway Cup. Men et lag med en unik historie.

5300 kilometer unna Pakistans hovedstad Islamabad står guttene nå ikledd nyvaskede drakter på irrgrønt kunstgress i Oslo.

Laget består av fattige gutter fra Pakistan, håndplukket til å spille på Norway Cup. De kom fra vanskelige kår, men kan nå toppen.

Hittil er de ubeseiret i Norway Cup. Sju seire. Ingen tap. 28 scorede mål så langt i turneringen. Bare to mål har motstanderne klart å score mot dem.



Drømmen om Messi

Det er hjelpeorganisasjonen Muslim Hands som står bak laget.

Halvveis ut i Norway Cup-uken møtte NRK guttene i Muslim Hands FC fra Pakistan. Da var det sekstendelsfinale mot Molde som sto på kamp-programmet.

Dommeren blåser i fløyta.

Det tar ikke mange minuttene før kaptein Tufail Shinwari (17) setter ballen i mål. Så kommer målene på rekke og rad.

Tufail Shinwari jubler over å ha scoret kampens første mål. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Når kampen er ferdig, står det 4–0 på resultattavlen. En klar seier til de pakistanske tenåringene.

– Nå er vi bare veldig glade, sier Tufail til NRK etter kampen.

Jubelen står i taket i den halvmørke garderoben. Guttene vrenger av seg sko og sokker. Luften bærer preg av en gjeng svette 17-åringer som har gitt alt.

Tufail forteller at spillerne på laget kommer fra ulike byer i Pakistan.

– Alle har vært gjennom kvalifiseringsrunder rundt omkring i Pakistan, før troppen ble satt sammen. Jeg var heldig nok til å bli plukket ut og få være med, sier Tufail.

Kaptein Tuafil Shinwari sier at han begynner å føle på presset nå som laget er i sluttspillet, men har stor tro på at laget kan nå langt. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Fotball har vært en stor del av hans liv helt siden han som 6-åring drømte at han spilte sammen med den argentinske stjernespilleren Lionel Messi.

– Jeg spilte fotball i gatene, på øde jorder og på gressflekkene i landsbyen. Jeg spilte fotball så ofte jeg kunne, både før og etter skolen, har han tidligere fortalt til den pakistanske avisen Dawn.

Han ble ifølge avisen oppdaget av noen av hjelpearbeiderne fra Muslim Hands og sammen med flere andre gategutter sendt på en ettårig fotballskole.

– Jeg vil vise gatebarn over hele landet vårt hva de kan få til. De må vite at underprivilegerte barn som dem, som bor på gata og utsettes for mange trusler, også har store talenter som kan gi dem muligheter og hjelp i livet, sa Tufail til Dawn.

Selv er han allerede en stjerne. Da han spilte for Pakistan i den internasjonale fotball-turneringen for gatebarn-lag i Qatar i fjor, ble han kåret til turneringens beste spiller, ifølge Dawn.

Engasjement og giverglede

I Oslo har norskpakistanere tatt imot laget med åpne armer. Det strømmer inn meldinger fra folk som ønsker å hjelpe.

Folk bidrar med alt fra fotballutstyr til å ta med guttene ut for å spise.

I sekstendelsfinalen er det folkefest på den pakistanske siden av tribunen. I løpet av kampen strømmer stadig flere til. Mot slutten må de være minst 200.

Flaggene vaier. Det synges og ropes. Latteren sitter løst.

Den norsk-pakistanske søskenflokken jubler over nok et mål til Pakistan. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

– Det kom en kar bort til oss nå i pausen og ville ha dem med på McDonalds, sier Sarwar.

– Jeg blir nedringt av folk som vil bidra.

Soliman Sarwar har tatt vare på de pakistanske guttene mens de er i Oslo. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRk

Han forteller at det er fjerde gangen et pakistansk gateguttlag deltar i Norway Cup.

Målet er at deltagelsen skal bli en opplevelse for livet for ungdommene.

– Det har vært en enorm giverglede. Tidligere i uken hadde vi med hele laget til Torsov Sport, hvor de fikk nye fotballsko og fotballutstyr, sier Sarwar.

– Det er fantastisk hva pakistanere i Norge gir. Jeg blir rørt av dette.

Mohamed Lativ og Inam Ul Haq fra Oslo har sett alle kampene til det Pakistanske laget. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Sarwar følger laget gjennom hele turneringen og fortsetter også å følge opp og støtte guttene når de er tilbake i Pakistan.

– Det har vært mye folk på alle kampene. De støtter laget, det er helt fantastisk.

– Det er det som er så fantastisk med fotball. Du trenger ikke være godt bemidla for å komme langt i spillet, smiler han.

Youssef har sett alle kampene laget har spilt. Han er sikker på at de kommer til finalen. MÅL!

– Tror vi kan nå langt

Eventyret fortsetter. Fredag vant de pakistanske guttene først kvartfinalen mot Sandviken og så semifinalen mot Bremnes og er klare for den store finalen.

– Vi tar en kamp om gangen, sier kaptein Tufail Shinwari.

– Men i sluttspillet, øker presset fra kamp til kamp. Vi håper og tror at vi kan nå langt.

For ham er det første gangen på Norway Cup.

Tufail sier at laget er veldig takknemlige for hvordan de er blitt tatt imot av den pakistanske befolkningen i Oslo.

– Det er veldig mange som kommer på kampene og støtter oss. Det var litt uventet, Det betyr mye for oss, og vi er utrolig takknemlige.