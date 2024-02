Ljudmila Navalnaja, moren til den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj, sier russiske myndigheter prøver å presse henne til en hemmelig begravelse for sønnen.

Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Påstandene fra moren kommer i en video lagt ut på Youtube-kanalen til Aleksej Navalnyj, torsdag ettermiddag.

– I går kveld tok de meg med til likhuset i all hemmelighet, og viste meg Aleksej, sier hun ifølge AFP.

Ljudmila Navalnaja kom med flere kraftige påstander mot russiske myndigheter i en video publisert torsdag ettermiddag. Foto: Skjermdump / Youtube

Ifølge Navalnaja skal russiske myndigheter truet med å «gjøre noe» med liket hans, dersom hun ikke går med en hemmelig begravelse.

– De driver med utpressing. De prøver å diktere hvor, når og hvordan Aleksej skal begraves. Dette er ulovlig, sier hun videre.

Hun skal også ha blitt fortalt av en etterforsker at tida ikke er på hennes side, ettersom liket vil forråtne, skriver nyhetsbyrået.

I en uttalelse torsdag ettermiddag melder også Navalnyjs støttespillere at dødsattesten viser at han døde av naturlige årsaker, melder Reuters.

Russiske myndigheter har foreløpig ikke kommentert uttalelsene fra Navalnaja.

Fakta om Aleksej Navalnyj Ekspander/minimer faktaboks * Russisk regimekritiker og blogger (44) med millioner av følgere på Twitter og YouTube. Utdannet jurist. Gift og tobarnsfar. * Startet i 2007 en antikorrupsjonskampanje ved å kjøpe seg inn i statskontrollerte selskaper for å kunne stille kritiske spørsmål på generalforsamlingene. * Har organisert en rekke demonstrasjoner mot president Vladimir Putin. * Ekskludert fra det liberale partiet Jabloko i 2008, der han hadde vært aktiv siden 2000, anklaget for å skade partiet med sine nasjonalistiske tendenser. * Leder for det lille Partija Progressa – Fremskrittspartiet – siden opprettelsen i 2013. * Fikk 27 prosent av stemmene ved ordførervalget i Moskva i september 2013. * Har vært pågrepet og dømt for underslag og hvitvasking, anklager han selv hevder var politisk motivert. Han er også pågrepet og dømt for deltakelse i ulovlige demonstrasjoner flere ganger. * Ønsket å stille som presidentkandidat og utfordre Putin i valget i 2018, men kandidaturet ble ikke godkjent. * 20. august i fjor ble han akutt syk på et passasjerfly på vei fra Sibir til Moskva. To dager senere ble han evakuert til Berlin etter kraftig vestlig press. * Tester har vist at han ble forgiftet med nervegiften novitsjok. * 17. januar ble Navalnyj pågrepet da han vendte tilbake til Russland. * Han ble i februar dømt til å sone 2,5 år i en arbeidsleir for brudd på meldeplikten etter en betinget dom fra 2014. Dommen var basert på en svindelsak Navalnyj avviser som fabrikkert. * I vår førte han en over tre uker lang sultestreik med krav om bedre helsehjelp. Streiken ble avsluttet på oppfordring fra legene og etter store støttedemonstrasjoner i Russland. * 26. april besluttet en domstol i Moskva at Navalnyjs stiftelse må stanse alle aktiviteter i påvente av en rettslig beslutning om hvorvidt stiftelsen er ekstremistisk. * 30. april dukket Navalnyj-stiftelsen opp på ekstremistlisten til Russlands finansielle overvåkingstjeneste Rosfinmonitoring. * 16. februar 2024 meldte fengselsmyndighetene i regionen Jamal-Nenets, der Navalnyj har sittet fengslet, at han er død. De oppgir at han mistet bevisstheten etter en spasertur og døde. (Kilde: NTB)

Døde i fengsel

Det var russiske fengselsmyndigheter i regionen Jamal-Nenets, hvor Navalnyj har sittet fengslet, som kunngjorde at han er død. Meldinga kom 16. februar.

De sier han skal ha mistet bevisstheten etter en spasertur og dødd.

Kreml bekreftet dødsfallet kort tid etterpå, men uttalte at de ikke visste noe om dødsårsaken.

Flere skylder på Putin og russiske myndigheter

Etter at dødsfallet ble kjent, var flere verdensledere raskt ute med å rette skylden mot Vladimir Putin og russiske myndigheter.

Blant annet USAs president Joe Biden:

– Ikke la det herske noen tvil: Putin er ansvarlig for Navalnyjs død, sa Biden på en pressekonferanse samme kveld som dødsfallet ble kjent.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) pekte også på russiske myndigheter.

– Han var en politisk fange som døde i russisk fengsel. Russiske myndigheter bærer det hele og fulle ansvar for Navalnyjs tragiske død, sa han til NRK.

Også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uttalte at «det er opplagt at Putin drepte Navalnyj».

Putin-kritiker

Navalnyj ble særlig kjent for avsløringene sine av korrupsjon i det russiske maktapparatet.

Han var den mest profilerte kritikeren av president Putin, da han i august 2020 ble forgiftet. Han returnerte til Russland etter behandling i Tyskland og ble da pågrepet.

Da ble han fengslet i en straffekoloni i Jamal-Nenets, nord i det sentrale Russland. Han sonet flere straffer på til sammen over 30 år.

I 2022 ble han satt på lista over terrorister og ekstremister i Russland. I 2020 ble han utsatt for et drapsforsøk. Han mener personer tilknyttet den russiske sikkerhetstjenesten stod bak.

Navalnyj har lenge stått fast ved at beskyldningene er forfalsket for å stanse hans politiske ambisjoner.

I 2021 tok han imot Sakharov-prisen, EUs pris for menneskerettigheter.