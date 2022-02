Mjøs Persen om spørretime-kritikk: – Ikke blitt spurt

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) har fått kritikk fra flere hold for at hun ikke har møtt i Stortingets muntlige spørretime én eneste gang etter regjeringsskiftet. Det til tross for at høye strømpriser har vært den store saken.

– Jeg er veldig glad i å snakke om feltet mitt, så det skulle jeg gjerne gjort. Så er det andre enn meg som bestemmer når statsrådene skal møte i spørretimen, sier Mjøs Persen til NRK.

– Så hva er grunnen til at du ikke har møtt da?

– Jeg har rett og slett ikke fått spørsmål om å møte i spontanspørretimen. Jeg kommer til å stille når det blir min tur.

Det er Statsministerens kontor som i forkant melder fra til Stortinget om hvilke av regjeringens medlemmer som skal møte i den muntlige spørretimen.

– Vil du be statsministeren om anledning til å komme?

– Jeg er helt sikker på at jeg får anledning av statsministeren til å stille, sier Mjøs Persen.

Dette er Stortingets spørretime Ekspandér faktaboks Den muntlige spørretimen ble introdusert på 1990-tallet og finner sted på onsdager, så sant det er ordinære møter på Stortinget. Her må regjeringens medlemmer være beredt til å svare på spørsmål fra opposisjonen, på stående fot. Den muntlige spørretimen etterfølges av den ordinære, der spørsmålene er meldt inn på forhånd. Her er statsrådene som regel godt forberedt, og debatten er mye mindre spontan enn i den muntlige - der temaene gjerne også er mer dagsaktuelle. Opposisjonen har også anledning til å utfordre regjeringens medlemmer til såkalte interpellasjonsdebatter, som varer om lag en time og er avgrenset til et forhåndsavklart tema. I tillegg sendes det en mengde skriftlige spørsmål til statsrådene fra Stortinget hver uke.

Kritikk

På Stortinget har flere partier kritisert Mjøs Persen for fraværet, ikke minst fordi strømprisene har vært vinterens store politiske sak, i tillegg til koronahåndteringen. Også spørsmål knyttet til havvind, utenlandskabler, kraftforsyning og vannkraft har vært brennbare politiske temaer.

KRAV: SVs Lars Haltbrekken mener statsråd Marte Mjøs Persen (Ap) må stille i Stortingets muntlige spørretime. Foto: Kristian Skårdalsmo / NRK

– Vi vil at olje- og energiministeren skal komme og svare på spørsmål om den pågående strømpriskrisen, og om hva regjeringen har tenkt til å gjøre på lengre sikt for å sikre at ikke vi kommer i en slik situasjon igjen.

Det sa stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV nylig til E24.

Han sørger nå for at Mjøs Persen må forklare seg for Stortinget gjennom i en såkalt interpellasjon, som er en annen spørsmålsform en den muntlige spørretimen.

Samtidig har kommentatorer både i Aftenposten og Dagsavisen kritisert Mjøs Persens fravær i spørretimen.

Saken ble ikke minst satt på spissen da klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sist uke måtte svare på en rekke spørsmål om de høye strømprisene.

Ikke mistillit

Mens statsministeren og ni statsråder har møtt i den muntlige spørretimen flere ganger, er olje- og energiministeren blant fire statsråder som ennå ikke har stilt.

De andre er næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) og samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap).

– At du ennå ikke har vært i den muntlige, tolker du det som mistillit på noen måte?

– Det gjør jeg ikke. Jeg deltar i de debattene som jeg blir spurt om å stille i, og ser fram til å gjøre det også i fortsettelsen, sier Mjøs Persen.

VINDKRAFT: Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) møter demonstranter nylig. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Støre: – Stolt av Marte

Stavanger Aftenblad har på lederplass gått svært hardt ut mot olje- og energiministeren.

«Statsminister Jonas Gahr Støre gjorde en tabbe i utnevnelsen av olje- og energiminister. Nå er det på tide å snu», skriver avisa.

Det manglende besøket i den muntlige spørretimen, som Dagens Næringsliv først omtalte, trekkes fram i lederartikkelen:

«Når statsministeren har valgt å skjerme den ministeren som er ansvarlig for det mest diskuterte politikkområdet siden regjeringen tok over, sier det sitt.»

STOLT: Statsminister Jonas Gahr Støre forsvarer sin olje- og energiminister Marte Mjøs Persen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Men statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) avviser blankt kritikken mot energiministeren overfor NRK.

– Jeg er veldig stolt av jobben Marte gjør og måten hun håndterer sitt ansvarsområde i en veldig krevende tid, sier han.

– Hun har også ledet arbeidet med å utvikle en strømstøtteordning på rekordtid, en jobb den forrige regjeringen ikke hadde gjort noe med på tross av en varslet strømkrise, uttaler statsministeren.

– Rullerer

Om manglende opptredener i spørretimen, har Støre følgende å si:

– Marte har vært i Stortingets ordinære spørretime sju ganger og svart på alle 14 spørsmålene fra opposisjonen har stilt. Hun var også klar til å svare Frp under onsdagens spørretime, men da ble spørsmålsstiller syk, sier Støre, og tilføyer at Mjøs Persen også har stilt opp i TV-debatter og intervjuer.

– Når det gjelder den muntlige spørretimen rullerer dette mellom alle statsråder. Vi forsøker å få det til slik at statsrådene over tid er omtrent like ofte i muntlig spørretime. I likhet med flere andre statsråder i regjeringen som ennå ikke har vært der, vil Martes tur komme, sier statsministeren og fortsetter:

– Hun vil selvfølgelig besvare alle spørsmål opposisjonen måtte ha.