Denne helgen avsluttet det britiske hertugparet en rundreise i Karibia, som neppe ble slik kongehuset hadde håpet på.

Turen skulle markere dronning Elizabeths 70 år på tronen.

Etter at Barbados kvittet seg med dronning Elizabeth som overhode i november i fjor, er det rimelig å anta at turen til Belize, Jamaica og Bahamas var tenkt som en sjarmoffensiv.

Dronning Elizabeth er i dag statsoverhode for 15 land.

I tillegg til Storbritannia er det snakk om tidligere britiske kolonier som nå er selvstendige stater, men som altså fortsatt har dronningen som overhode. Blant dem er Australia, New Zealand, Canada, Jamaica og Bahamas.

Men på Jamaica gikk PR-turen det slett ikke etter planen. Demonstranter ba de kongelige pelle seg hjem.

Demonstranter på Jamaica krever oppreisning for slavetiden i sammenheng med hertuparets besøk på øya. «Dra hjem» og «Si unnskyld» var noen av kravene til demonstrantene. Foto: STRINGER / Reuters «Brenn Buckingham» står det på plakaten til en demonstrant utenfor det britiske konsulatet i Kingston på Jamiaca. Dronning Elizabeth bor i Buckingham Palace.

Det ble også rettet krav om økonomisk erstatning for slavehandelen, som både Storbritannia og kongehuset var dypt involvert i gjennom flere hundre år.

Vil ikke ha dronningen

Jamicas statsminister Andrew Holness var nok også mer konfronterende enn de kongelige hadde ventet.

Foran TV-kameraer gjorde Holness det klart at også Jamaica vil droppe dronningen som overhode og bli republikk.

– Vi kommer til å virkeliggjøre våre ambisjoner og skjebne som er å bli et uavhengig, utviklet og rikt land, sa statsministeren.

Prins William så betenkt ut da Jamaicas statsminister Andrew Holness sa at øya vil bli republikk. Foto: POOL / Reuters

Holness har det jamaicanske folket i ryggen. Han ble valgt på løftet om å gjøre øystaten til en republikk.

Prins William brukte sin tale under den offisielle middagen på Jamaica til å kalle slavetiden en historisk skamplett. Han uttrykte også sorg over det som hadde skjedd.

Men prinsen ba ikke om noen unnskyldning. Det ble lagt merke til og kritisert i flere medier.

Prins William på vei for å sette seg etter å ha holdt en tale som ikke falt i veldig god jord på Jamaica. Foto: RICARDO MAKYN / AFP

Barbados valgte selveste uavhengighetsdagen 30. november 2021, 55 år etter at de kvittet seg med det britiske kolonistyret, til å også bli kvitt det britiske monarkiet.

Jamaica feirer 60 år med uavhengighet 6. august i år, det er ikke umulig at de bruker denne datoen til å innføre republikk.

Barbados byttet ut Storbritannias dronning Elizabeth II med sin første president Sandra Mason. Foto: JOHN STILLWELL] [JACOB KING / AFP

Trøblete tur fra start til slutt

Allerede på hertugparets første stoppested i Belize måtte en tur til en kakao-farm i landsbyen Indian Creek avlyses, på grunn av lokale protester mot besøket, ifølge BBC.

Paret måtte dermed prioritere litt tryggere utflukter, som et møte med statsminister Johnny Briceno.

Det britiske hertugparet møtte statsminister Johnny Briceno og hans kone Rossana i Belize City. Foto: POOL / Reuters

Da de kongelige forlot Belize erklærte regjeringen at de vil sette ned en ny kommisjon for å spørre folk over hele landet om hvordan de synes prosessen med avkolonisering burde fortsette.

Landet fikk sin uavhengighet fra britisk kolonistyre så sent som 1981.

I Bahamas fikk prins William og Kate en varmere velkomst. På øya Great Abaco hadde mange møtt opp med munnbind, men likevel med et sterkt ønske om å håndhilse på de kongelige.

Prins William og hertuginne Kate hilser på folk på et tradisjonelt marked for fritert fisk på øya Great Abaco i Bahamas. Foto: POOL / Reuters

Men også i Bahamas var det folk som møtte opp med krav om erstatning for slavehandelen, rettferdig handel og rettigheter for urfolk.

Øygruppen ble uavhengig av Storbritannia i 1973

En kvinne holder opp et skilt med krav for økonomisk erstatning for slavehandelen i Bahamas hovedstad Nassau 25. mars. Foto: DANTE CARRER / Reuters

På Jamaica var det også mange som var glade for å treffe hertugparet. Men ikke alle møtene skapte positive reaksjoner.

Bildene av prims William og hans kone Kate som hilser på barn gjennom et gjerde i Trench Town har illustrert flere artikler om mislykket PR-tur. Foto: POOL / Reuters

På et besøk til reggaemusikken fødested Trench Town på Jamaica hilste prins William og Kate på ivrige barn gjennom et gjerde.

Bilder fra hendelsen har høstet mye kritikk. Først og fremst for hvordan det ser ut.

BBC skriver at det for mange så ut som en hvit-frelser-parodi.

På slutten av den humpete turen ga prins William uttrykk for at kongehuset har full respekt for at befolkningen i de tidligere britiske koloniene i Karibia nå velger sin egen fremtid – med eller uten dronningen som statsoverhode.