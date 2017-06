Minst fire angripere drept i Mali, ifølge minister

– Vi har hentet ut likene av to angripere som ble drept, og vi leter etter to andre døde, sier minister Salif Traore til journalister søndag. Han sa ikke noe om hvorvidt det er flere angripere som er på rømmen.

– Vi reddet nesten 36 gjester og ansatte fra hotellet, inkludert 15 franskmenn og omtrent like mange maliere, sa Traore.

Tidligere på dagen omtalte samme Traore angrepet mot luksushotellet utenfor hovedstaden Bamako som et jihadistangrep.

– Maliske spesialstyrker har grepet, inn og rundt 20 gisler er frigjort. Beklageligvis er det på det nåværende tidspunkt to døde, deriblant en fransk-gaboner, opplyste han da.

Røyk og brann

– Jeg hørte skudd fra området og så folk som kom løpende fra turiststedet, sa Modibo Diarra, som bor like ved. Andre vitner meldte om røyk og at en bygning sto i brann.

Maliske soldater tok seg inn på hotellområdet, ifølge kommandant Modibo Traore, talsmann for de maliske spesialstyrkene.

Ifølge enkelte kilder ved hotellet skal angriperne ha ropt "gud er stor" på arabisk, men ingen grupper har så langt sagt at de står bak.

Populært blant utlendinger

Kangaba Le Campement er et luksushotell like øst for hovedstaden og er populært blant diplomater og andre utlendinger i Mali. En representant for FN-styrkene sier at representanter fra de franske styrkene i Mali, EU og FN var på hotellet denne helgen.

I 2015 ble 20 mennesker ble drept i et angrep på Radisson Blu Hotel i Bamako. Den væpnede islamistgruppen Al-Mourabitoun hevdet å ha gjennomført angrepet med støtte fra gruppen al-Qaida i det islamske Maghreb (AQIM).

Franske myndigheter og militære ville ikke kommentere om de franske sikkerhetsstyrkene i Mali er involvert i angrepet, ut over at det ikke er franske styrker stasjonert i Bamako, de sloss mot islamister i Nord-Mali, skriver nyhetsbyrået AP.

Unntakstilstand i tre år

Siden hotellangrepet i 2015 har det vært unntakstilstand i Mali, og i april ble unntakstilstanden fornyet med nye seks måneder.

Islamistiske grupper har herjet i nord og sentrum av det store landet i Vest-Afrika siden 2012. De har utført en rekke angrep, og derfor regner FN sin tilstedeværelse som den mest risikable operasjonen organisasjonen har i dag. FN-styrken MINUSMA består i dag av 12.000 soldater og støttemannskap.