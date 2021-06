Regjeringen har øremerket 250 millioner kroner som helseforetakene skal bruke hos private aktører for å få ned køene. Litt over halvparten har gått til Helse Sør-Øst, som er det største helseforetaket i Norge.

Et halvt år senere har de bare brukt litt over 10 prosent.

Helse Sør-Øst mener de ikke kunne ha brukt pengene raskere:

– Jeg forstår utålmodigheten, men vi må kartlegge hvor behovet er aller størst, og bruke pengene riktig for pasientene, sier kommunikasjonsdirektør i Helse Sør-Øst, Gunn Kristin Sande.

Måtte betale fra egen lomme

Aleris er det største private helseforetaket i Norge. De har nå flere pasienter enn tidligere som betaler selv.

– Vi har økende pågang av private pasienter – over 30 prosent flere pasienter nå, sammenliknet med samme periode i fjor. De kommer til oss fordi de opplever at det er lenge å vente i det offentlige, forteller administrerende direktør for Aleris, Anita Tunold.

En av dem som gjorde nettopp det, er Betsy Heen. I fjor høst fikk hun smerter i hofta og MR-bilder viste at den måtte byttes ut.

Her utfører ansatte på Aleris en kneoperasjon.

Betsy ble satt opp til operasjon på Lovisenberg sykehus i april, men så ble alle operasjoner utsatt fordi de gikk i beredskap grunnet covid-19. Dermed ble operasjonen utsatt og hun fikk ikke vite når den kunne skje.

Hofta var så vond at hun ikke klarte å sove, så de valgte å kontakte Aleris. Der ble hun operert.

Det betalte hun betalte av egen lomme.

– Det så ikke ut som det var noen utvei. Det ble bare verre, så vi bestemte oss for å grave dypt ned i sparebøssa. Nå er det gjort, og vi angrer ikke, sier Betsy.

Hun ser nå frem til en sommer uten smerter.

– Jeg synes livet begynner å smile til meg igjen, sier Betsy.

Anita Tunold, administrerende direktør i Aleris.

– Rart at disse pengene ikke er brukt

Anita Tunold synes det er rart at det har tatt så lang tid for helseregionene å bruke pengene.

– Vi har ledig kapasitet og er klare til å hjelpe. Det er rart at disse pengene ikke er brukt. De er øremerket nettopp til dette formålet – å kjøpe ledig kapasitet hos private som Aleris, sier hun.

Helse Sør-Øst sier at det er flere grunner til at det har tatt tid:

– Tredje runde av pandemien rammet vår region veldig hardt, så vi har brukt tid på å håndtere den. Samtidig må vi behandle avtalepartnerne våre likt. Vi kan ikke bare gå til én og si: «Kan dere levere det og det?». Vi må sjekke med alle vi har avtale med. Skal vi inngå nye avtaler må dette ut på anbud, sier kommunikasjonsdirektør Sande.

Kjersti Toppe er stortingsrepresentant for Senterpartiet og nestleder i Helse- og omsorgskomitéen.

– Uakseptabelt at det går såpass tregt

Opposisjonen på Stortinget mener regjeringens strategi har feilet. Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener helseforetakene burde få brukt pengene selv.

– Det er uakseptabelt at det går såpass tregt når vi står midt i en helsekrise. Skulle vi ha fått til en hurtigsatsing på økt pasientbehandling for å ta igjen etterslepet, så måtte disse pengene blitt gitt til de regionale helseforetakene, sier Kjersti Toppe (Sp).

Ingvild Kjerkol er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av Helse- g omsorgskomitéen.

– Jeg tenker at det er viktig å bygge ut kapasiteten i de offentlige sykehusene. Sånn styrer vi ressursene, og det er sånn vi ønsker å få ventetiden ned, sier Ingvild Kjerkol (Ap).

Helseminister Bent Høie sier han nå vil følge opp bruken av pengene.

Helseminister Bent Høie sier han nå vil følge opp bruken av pengene.

– Disse pengene skal brukes så raskt som mulig. Men ventetiden er dessverre nå gått opp, og det vil være behov for å bruke både ledig kapasitet hos det private og øke aktiviteten i de offentlige sykehusene, sier Bent Høie.

– Jeg kommer til å følge opp alle helseregionene i et møte neste uke for å se dem enda mer i kortene på bruken av disse pengene. Men det er ingen tvil om at alle disse pengene skal gå til å få kortere ventetid, sier han til NRK.