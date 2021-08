Miljøministeren ber bransjen rydde opp i ladekaos

– Denne sommeren har vi hørt mange elbilister som er frustrerte. De får ikke betalt med kort, det er vanskelig å finne ladestasjonene og mange ladepunkt er ute av funksjon. Sånn skal det ikke være, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– Hva er grunnen til at det ikke er mulig å betale med kort? Hva er grunnen til at det stadig er ladepunkt ute av funksjon, spør klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) Foto: Torstein Bøe

Alvorsprat

På få år er antallet elbiler i Norge mangedoblet, og i sommer har mange hatt sin første ferietur rundt om i landet med elbil. Ikke få har opplevd lange ladekøer, utstyr som ikke virker, en drøss av ulike apper for å lade og har opplevd at det er umulig å betale med bankkort på vanlig måte.

Rotevatn innkalte mange av selskapene som driver hurtigladestasjoner til det han selv beskriver som en «alvorsprat» i dag.

Biler i kø for å få lade ved E18 på Brokelandsheia i Agder. Foto: Christian Fougner / Christian Fougner

Ladekø og betalingsvirvar

Han sier han har tydelige forventninger til selskapene som driver hurtigladestasjonene:

– De skal gjøre det enkelt å være elbilist. Hva er grunnen til at det ikke er mulig å betale med kort? Hva er grunnen til at det stadig er ladepunkt ute av funksjon og hvorfor blir ikke dette ordnet opp i, sier Sveinung Rotevatn.

– Jo enklere en gjør det for alle, jo flere vil kjøpe elbil, tror Sverre Knutsen. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Elbilforeningen har lenge krevd at det skal bli mulig å betale for hurtiglading med bankkort på vanlig måte.

– Bransjen vil nok si at dette blir dyrt og vanskelig. Men vi må gjøre det like enkelt å fylle strøm som å fylle bensin eller diesel. Da må vi ha enkle betalingsløsninger og kortbetaling, sier generalsekretær Christina Bu.

Generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Hevder bankkort blir utdatert

Hurtigladeselskapene stritter imot kravet om å få betale for lading med bankkort på kortterminaler. Hos BKK, som oppgir å være Norges tredje største på hurtiglading, mener divisjonsdirektør Odd Olaf Askeland at bankkort er i ferd med å bli utdatert.

– Vi er i en overgangsfase der folk begynner å bruke Vipps, Apple Pay, Google Pay og andre løsninger. App-løsninger gir oversikt over ladesekvensene, hvor andre ladere er, hvor mye det koster underveis. Det gir mye ekstra verdi og en bedre kundeopplevelse, sier Askeland.

Odd Olaf Askeland i BKK mener systemet med app gir mange fordeler framfor å betale med bankkort. Foto: Varde

– Et skritt tilbake

– Det er teknisk mulig å installere kortterminaler. Men det er kostbart, og det føles som et skritt tilbake å skulle innføre fysisk kortbetaling i en tid der andre digitale betalingsløsninger stadig blir mer utbredt, sier daglig leder Annika Hoffner i Recharge Norge.

Selskapet er den største leverandøren av hurtiglading i Norge.

Hun er enig i at det må bli enklere å lade bilen uten å registrere seg og opprette et kundeforhold først. Men hun sier at det i dag er mulig å bruke bankkort ved Recharge-stasjoner. Ikke med tradisjonell kortterminal, men ved å bruke en QR-kode og på den måten oppgi kortopplysninger.

– Denne løsningen krever ingen forhåndsregistrering og mange har opplysningene lagret på telefonen fra før, sier hun.

– Trenger 10.000 ladepunkt

Elbiler utgjør nå over halvparten av nye personbiler som selges i Norge. Men ladekapasiteten har ikke holdt tritt, mener Elbilforeningen:

– I dag har vi rundt 3.700 hurtigladere for elbil. Innen utgangen av 2025 må vi ha minst 10.000, så vi har en stor jobb å gjøre, sier Christina Bu.