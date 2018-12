Miljøbevegelsen kritisk til klimaavtale

I dag ble endelig verdens land enige om en ny klimaavtale, som skal fungere som en regelbok for Parisavtalen.

Mange er fornøyd med at man ble enige om en avtale, men det finnes også en lang rekke kritiske bemerkninger til avtalen som ble vedtatt i dag.

Flere av dem som har uttalt seg lørdag kveld, er kritiske til at man i den endelige avtalen fjernet en rekke referanser til FNs klimapanels rapport om hvilke konsekvenser 1,5 grader global oppvarming kan ha.

– Nå er Parisavtalen er fullstendig, sier en fornøyd klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) til NRK i Katowice.

– Gjenstår vanskelige punkter

Forskningsdirektør ved forskningssenteret CICERO, som forsker på klimaendringer, Guri Bang, mener det er positivt at man har kommet fram til en avtale.

– Det er viktig for Parisavtalen at man endelig får en regelbok, og kommer i gang med iverksetting av avtalen, og får mer spesifikke regler for hvordan man skal rapportere, sier hun til NRK.

Guri Bang, forskningsdirektør, CICERO Foto: Monica Bjermeland / CICERO

Hun mener at dette vil gi bedre muligheter for å måle hvordan de enkelte landene leverer på klimamålene sine.

– Det så lenge ut til at uenigheten om et felles regelverk for rapportering om nasjonale bidrag både fra utviklingsland og rike land skulle bli et hinder, men dette klarte man å bli enige om. Det er positivt.

– Det gjenstår noen vanskelige punkter å forhandle videre om, blant annet når det gjelder karbonmarked og finansiering av klimatiltak i fattige land, sier Bang.

– Ikke sterkt nok signal

Blant dem som kan styre begeistringen sin, er klima- og energirådgiver i World wildlife foundation (WWF), Inga Buan.

– Nå har vi et regelverk for Parisavtalen, som forhåpentligvis bidrar til å gjøre at alle lands klimatiltak blir bedre over tid, sier Buan lørdag kveld.

Hun mener vedtaket sender et signal om at landene må heve klima-ambisjonene sine.

– Vi mener ikke at dette signalet er sterkt nok, eller at dette betyr at man tar klimakrisa på alvor, sier hun.

Videre trekker Buan fram at hun syns det er uheldig at noen land har fått fjernet det de mener er viktige referanser til FNs klimapanels rapport.

– Den norske delegasjonen har vært ganske tydelige på at det eneste logiske svaret på FNs klimapanels rapport er at alle land nå må heve sine ambisjoner, så det ser vi fram til fra Elvestuen og resten av regjeringen.

– Veldig skuffende

Greenpeace Norge er ikke imponert over avtalen.

– Dette har vært et veldig skuffende klimatoppmøte, selv om det er bra at partene ble enige om en regelbok, sier Esben Marcussen, som er fagrådgiver i Greenpeace i en pressemelding.

Natur og ungdom (NU) mener at det ikke nytter å sette høye mål, hvis man ikke gjør tiltak for å nå dem.

– Det er vanvittig provoserende at selv etter sjokkrapport etter sjokkrapport som viser hvor farlig klimakrisa er, så har ikke landene meldt inn konkrete løfter om hva de skal gjøre for å øke innsatsen, skiver NU-leder Gaute Eiterjord i en pressemelding.

Han mener Norge må ta ansvar, og få ned klimagassutslippene raskt.

Mener avtalen er uferdig

Leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg, mener at avtalen er uferdig regler for hvordan man skal handle med klimakvoter.

– Uten dette er regelboka uferdig og viktige spørsmål gjenstår, inkludert hvordan vi unngår dobbeltelling av utslippskutt gjennom kvotehandel mellom land, om tidligere kvoter fra Kyoto-protokollen kan brukes, og hvordan menneskerettigheter og natur beskyttes i slike mekanismer, sier Lundberg.