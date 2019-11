Miljøbevegelsen er en trussel mot det kristne menneskesynet, mener KrF-lederen

– Det kristne menneskesynet er under angrep fra miljøbevegelsen. Deler av den mener mennesket ikke er noe annet enn et litt intelligent dyr, sa KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad da han talte til landsstyret fredag:

«Den grønne bevegelsen har bidratt med enormt mye bra, men deler av den grønne bevegelsen i Europa kommer med et farlig tankegods med på kjøpet: En total avvisning av tanken om at mennesket er skapt med iboende egenverdi.»

Kjell Ingolf Ropstad deltok i debatt hos Politisk kvarter i NRK etter at Vårt Land først omtalte saken.

Ropstad trekker frem et eksempel der en talsperson for Grønn Ungdom i en kronikk i Klassekampen skrev at menneskeverdet er et ekskluderende begrep. KrF-lederen mener Teodor Bruu langt på vei hevder at mennesker og dyr er like mye verdt.

Ropstad frykter hva et slikt menneskesyn kan gjøre med politikken på områder som bioteknologi, aktiv dødshjelp eller tiltak for å begrense befolkningsveksten.

– I Kina gikk det dramatisk utover særlig jenter, men også de mest sårbare, de som var uønskede, og man fikk et sorteringssamfunn, sier Ropstad til Politisk kvarter.

– Dersom man går vekk fra at mennesket er skapt med en iboende egenverdi, så må det erstattes med noe annet. Da blir det fort egenskaper, prestasjoner og utseende som blir viktigst, og da taper de mest sårbare av oss.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad da han holdt sin tale under KrFs landsstyre fredag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Rasende MDG

– Har du hørt sånt vrøvl? Ropstad påstår at vi likestiller dyr med mennesker. Det har ingen rot i sannheten, svarer nasjonal talsperson i MDG og stortingsrepresentant Une Bastholm.

Bastholm sier miljøvernere som ikke mener at menneskevernet skal stå sterkt er svært marginale og at hun selv aldri har møtt noen av dem.

– Det her er temmelig hårreisende, uredelig og en splittende retorikk som vi ikke har sett fra KrF på veldig lenge. Man kan jo ikke bare konstruere en fiende bare for å komme med et poeng. Den grønne bevegelsen i Europa har jo knust de kreftene som mener at mennesker ikke har høy verdi.

MDG-politikeren tar kronikken til sin kollega Teodor Bruu i forsvar og sier den stiller spørsmål ved om fokuset på menneskeverdet begrenser vår empati med dyr, men at den i tillegg argumenterer for hvorfor det er så viktig å holde fast på menneskets ukrenkelighet.

– Det at MDG ønsker å gi dyr egenverdi betyr jo ikke at vi er mindre opptatt av menneskeverdet og menneskerettigheter. Vi er den bevegelsen i Europa som har stått sterkest på for menneskerettighetene, sier Bastholm.

Ropstad svarer at han er glad for at Bastholm er så tydelig på at hun ikke mener dyr har samme verdi som mennesker.

– Men jeg leser jo nok av eksempler på det særlig i Europa og at mange unge lar seg inspirere av filosofer som sammenligner menneskeverdet med rasisme, fordi man skiller mellom mennesker og dyr.

Kjell Ingolf Ropstad møtte MDGs Une Bastholm i Politisk kvarter for å diskutere menneskeverd. Du trenger javascript for å se video. Kjell Ingolf Ropstad møtte MDGs Une Bastholm i Politisk kvarter for å diskutere menneskeverd.

Møter sterke reaksjoner

KrF-lederens utspill møter reaksjoner i sosiale medier.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Tidligere KrFU-leder Emil André Erstad, og tidligere rådgiver for forrige KrF-leder, Knut Arild Hareide skriver på Twitter at han akkurat har hørt Politisk kvarte og vet ikke helt hva han skal si. Erstad har skrevet boken «Hareides fall. 36 dager som endra norsk politikk».