Mer enn hver tredje bil borte fra rushtrafikken i Oslo og Bergen

Frykten for å bli smittet av korona har kanskje gjort at mange går over fra kollektivtransport til bil.

Men i sum har biltrafikken i Norges største byer falt kraftig de siste dagene.

Forrige torsdag valgte regjeringen å stenge landets skoler og barnehager. Samtidig har helsemyndighetene oppfordret de som kan, til å jobbe hjemmefra for å unngå smitte av koronaviruset.

Mer enn hver tredje bil borte

Allerede dagen etter at tiltakene ble innført, var effekten merkbar. Forrige fredag var det 26 prosent færre bompasseringer i morgenrushet i Oslo enn fredagen før.

– Siden vi startet å måle trafikken i oktober 2017 har det aldri vært en så kraftig trafikkreduksjon når vi ser på sammenlignbare dager, skriver kommunikasjonsrådgiver Tone Hansen Finstad i bomselskapet Fjellinjen i en e-post til NRK.

Denne uken valgte enda flere å la bilen stå.

Onsdag ble det registrert 156.042 bompasseringer mellom 06.00 og 09.00. Det er 39,8 prosent færre enn onsdagen før.

Mer enn hver tredje bil var altså borte.

Finstad sier trafikken vanligvis bare endrer seg med noen prosentpoeng, og er ikke i tvil om at koronafrykten er årsaken til det kraftige fallet.

– Hovedårsaken er knyttet til en ny hverdag rundt koronaviruset. Vi har sett at været kan ha en større påvirkning på trafikkreduksjon hvis det snør, men det har ikke snødd eller vært ustabilt vær, så vi kan slå fra oss den faktoren, forklarer hun.

Nær 40 prosent nedgang

I Bergen er situasjonen den samme. Her har antall passeringer i bomringen sunket med over 100.000 på én uke:

Tirsdag 10. mars var det registrert 276.004 passeringer.

Tirsdag 17. mars var tallet nede i 171.411 passeringer.

Det er en nedgang på 37,9 prosent.

Kommunikasjonsrådgiver Øystein Skotte i Statens vegvesen bekrefter at koronasituasjonen også har gitt store utslag i bergenstrafikken.

– Både i byene og i spredtbygde områder holder folk seg mer i ro og trafikken går merkbart ned. Det er et tydelig tegn på den helt spesielle situasjonen vi er i, sier Skotte.

KØ: Det blir lett kø på strekningen mellom Danmarks plass og Fløyfjellstunnelen i Bergen.

Færre fly

Ifølge tall helseminister Bent Høie (H) har fått fra Telenor, har nordmenn redusert forflytningen mellom ulike kommuner med 60–65 prosent.

Koronakrisen har også rammet luftfarten hardt. SAS og Norwegian har kansellert store deler av sine avganger og permittert henholdsvis 10.000 og 8.500 ansatte.

De mange innstillingene i flytrafikken begynner nå å merkes på statistikken.

Onsdag i forrige uke var det 177.834 registrerte flyvninger, og onsdag denne uken var det 144.330. Det gir en nedgang på 19 prosent, ifølge nettsiden Flightradar24.

Usikker på klimaeffekten

Om de reduserte utslippene i bil- og flytrafikken vil ha noen stor effekt, er ikke mulig å si enda.

Klimaforsker ved Cicero, Borgar Aamas, sier at det kan være mulig at vi kan se det samme som vi gjorde under finanskrisen i 2008.

– Da så man en nedgang med det globale utslippet i 2009. Det er omtrent det eneste året det har vært nedgang.

Han forteller at hvis økonomien skyter i fart igjen, vil det være typisk at det går tilbake til det vanlige.

– Da det ble bedre økonomiske tider og mye aktivitet etterpå, så økte utslippene ganske kraftig. Jeg kan tenke meg at noe tilsvarende vil skje denne gangen her også.