Kirurg Anton Langebrekke styrer instrumentet mot cysten. Snart er både den og eggstokken fjernet. Spesialisten i gynekologi har fulle dager på operasjonssalen ved det private sykehuset til Aleris. Pågangen gjør at han har gått fra deltidsstilling til å jobbe 100 prosent.

– Det har vært en stor økning, spesielt det siste halvåret, sier Anton Langebrekke.

LANGE DAGER: Kirurg Anton Langbrekke (t.h.) jobber fulltid grunnet stor pågang av pasienter. Foto: Åse Marit Befring / Nrk

Pasienten betaler av egen lomme for operasjonen, som det er lang ventetid på ved offentlige sykehus. Når sykehusene nå er i gul beredskap, øker ventetiden ytterligere. Det merker de hos Norges største private helseaktør.

Aleris driver 14 sykehus over hele landet og har aldri hatt flere pasienter enn nå.

– Andre sykehus har avlyst en rekke planlagte operasjoner og behandlinger. Folk sier til oss at de er lei av å stå i kø, sier administrerende direktør i Aleris Helse, Anita Tunold.

Økningen er på over 30 prosent så langt i år, og bare i november behandlet de over 40 prosent flere pasienter sammenlignet med november i fjor.

Færre får dekket behandlingen

Men under pandemien har andelen som får betalt behandling av staten ved sykehusene til Aleris gått ned.

Mens 290 pasienter fikk dekket kostnadene av staten i 2019 har 165 fått det så langt i år. Men nedgangen startet før pandemien. I 2017 hadde Aleris 400 såkalte offentlige pasienter.

– Før pandemien fikk over 30 prosent betalt behandlingen av staten ved våre sykehus, men nå er vi helt nede i 15 prosent. Jeg tror at det å utnytte de private helsetilbudene er beste medisinen mot et todelt helsevesen, mener Tunold.

OPERASJON: På en skjerm følger kirurgen med mens han fjerner cysten og den ene eggstokken. Foto: Åse Marit Befring / Nrk

– Øker forskjeller mellom folk

Hun får støtte fra Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson, Bård Hoksrud.

– Det er trist, for det blir større forskjeller mellom folk, sier Hoksrud. Fremskrittspartiet foreslår å bruke en milliard kroner på å kjøpe folk ut av helsekøene.

ØKTE FORSKJELLER: Regjeringen bidrar til økte forskjeller, mener Frps helsepolitiske talsmann Bård Hoksrud. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

– Når de offentlige sykehusene må bruke kapasiteten på intensivbehandling, må vi jo ta i bruk annen ledig kapasitet. Det er mange i kø, og de kommer til å vente lenge, sier han.

Han etterlyser nasjonale føringer, men regjeringen mener det må være opp til helseforetakene å bestemme.

– I motsetning til den forrige regjeringen har ikke vi et politisk prosjekt om å bygge opp private helsetjenester, sier statssekretær i helsedepartementet, Karl Kristian Bekeng.

Han mener det må være opp til helseforetakene om de vil ta i brukt privat kapasitet.

– Når vi øker sykehusbudsjettene med 700 millioner kroner mer enn Solberg-regjeringen, mener vi sykehusene må prioritere hvordan pengene skal brukes. Vi vil ikke pålegge dem til å kjøpe privat kapasitet, sier han.

STYRKE SYKEHUSENE: Statssekretær Karl Kristian Bereng vil heller styrke den offentlige helsetjenesten enn å øremerke midler til å kjøpe tjenester hos private. Foto: Åse Marit Befring / Nrk

Hoksrud kaller det ansvarsfraskrivelse.

– Regjeringen sier at den ønsker å redusere forskjeller, men bidrar til det motsatte. Nå er det bare dem som har råd til å kjøpe seg ut av køen som får hjelp, mener han.