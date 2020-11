– Når det nå skrus til må også regjeringen vise mer handlekraft for dem som rammes, sier SVs leder Audun Lysbakken.

Torsdag redegjorde statsminister Erna Solberg for de koronatiltakene i Stortinget. Der sa hun blant annet at nordmenn nå må holde seg mest mulig hjemme, i lys av økningen i smittetallene den siste tiden.

Ber om mer penger, raskt

SV har vært blant dem som har vært mest kritisk til at regjeringen holder tett om prosessen knyttet til nye tiltak. Men selv om Solberg nå orienterte om nye tiltak i Stortinget først, er ikke Lysbakken fornøyd.

Han sier at Stortinget ikke vil ta stilling til hvert enkelt tiltak som regjeringen legger frem, men legge press på at regjeringen tar hensyn til dem som får det vanskeligere som følge av innstrammingene.

Han mener regjeringen gjør for lite for følgende grupper:

Barn som mister mye undervisning på grunn av økt sykefravær, og

Eldre som isoleres

Mennesker som strever med psykisk helse og ensomhet

Arbeidsfolk som nå får det vanskeligere dersom det kommer en ny økonomisk nedtur

– Nå må vi ha nye sosiale økonomiske krisepakker, og de må komme raskt.

– Mer penger, rett og slett?

– Rett og slett. Og vi har ikke noe valg, for ellers risikerer vi at flere bedrifter og flere mennesker går en enda tøffere vinter i møte. Nå er det mange som er slitne, og nå trenger alle å ses.

Står alene om ansvaret

Regjeringen har denne uken varslet om strenger tiltak dersom smitten ikke avtar. Men de vil foreløpig ikke si noe om hvilke tiltak som kan komme.

Lysbakken frykter tiltakene får mindre oppslutning når regjeringen velger å ta beslutningene alene, uten å gå gjennom Stortinget.

– Jeg skulle ønske regjeringen inviterte Stortinget til å være med på å bestemme over de aller mest inngripende tiltakene. Det gjøres nå i veldig mange andre europeiske land. Jeg tror det hadde vært klokere, for det hadde sikret legitimitet og oppslutning.

– Men nå velger regjeringen å gjøre dette alene – da har de også ansvaret alene, sier Lysbakken.

Frp: Regjeringen er bakpå

– Regjeringens kompensasjonsordning har ikke vært tilstrekkelig, og regjeringen har vært bakpå hele veien siden mars. Nå har man hatt god tid til å forberede seg til disse tingene, sier Frp-leder Siv Jensen til NTB.

– Jeg tror mange opplever at tiltakene ikke treffer dem som er berørt, og at man av den grunn risikerer at bedrifter går over ende og folk mister jobben unødvendig, sier hun.

Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, på talerstolen under Solbergs orientering om koronatiltakene i Stortinget torsdag formiddag. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Krever forutsigbarhet

Også Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik mener man må kunne forvente at smittetiltak og økonomiske tiltak henger bedre sammen nå enn i mars.

Samtidig mener hun at offentlige etater må få de midlene som trengs for å ta vare på sårbare grupper under pandemien.

– For Arbeiderpartiet er det viktig at ingen skal sitte alene med tunge tanker, at ingen barn skal overlates til seg selv – og at ingen skal måtte oppleve å dø alene fordi pandemien stengte dem inne. Dette må det settes av penger til å følge opp, sa hun i Stortinget. Det skriver NTB.

– Regjeringen nøler seg fram

Parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet kritiserer regjeringen for ikke å sikre bred støtte til tiltakene men i stedet «snekre løsninger samen med Frp».

Hun mener regjeringen «nøler seg fram» fram og ikke gir langsiktige løsninger for næringslivet.

– Det holder ikke med klattvise krisetiltak og pakker. Det Norge trenger er en kriseplan, sier Arnstad til NTB.

Legger frem nye økonomiske tiltak på tirsdag

Erna Solberg (H) er opptatt i regjeringskonferanse torsdag ettermiddag, og har derfor ikke anledning til å svare på kritikken. Men i Stortinget i dag fortalte hun at regjeringen jobber med nye økonomiske tiltak:

– Jeg vil informere om at vi hadde planlagt for en ekstraordinær tilleggsproposisjon i morgen om de økonomiske tiltakene. Den har vi utsatt til tirsdag, sa hun.

Hun la til at utsettelsen skjer fordi smittesituasjonen nå er i endring.

– Vi skal gjøre noen justeringer på de økonomiske ordningene med den smittespredningen vi har nå.