May-Britt (47) får det knapt til å gå rundt: – Man kan få angst av dette

– Man kan få angst av dette, å ha så lite penger. Så vær så snill, gjør noe med det!

May-Britt Blombergs oppfordring til politikerne er krystallklar:

Støtten til de fattigste må få et løft.

Siden 2017 har helseutfordringer hindret henne i å jobbe. I dag lever hun hovedsakelig på arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav. Samtidig får hun bostøtte og strømstøtte.

Etter at faste utgifter er betalt har hun mellom 600 og 1000 kroner igjen å leve for, forteller hun. Det skal dekke mat og andre løpende utgifter.

– Det er tøft, uttrykker Blomberg.

Torsdag la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett.

I forslaget foreslår regjeringen en ekstraordinær prisjustering av stønader og sosialhjelp. Vanligvis justeres satsene kun ved årsskiftet.

– Men for å sikre at stønadene holder tritt med prisstigningen, foreslår regjeringen en ekstraordinær prisjustering nå, sa arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i en pressemelding torsdag.

– Det betyr at nivåene på satsene vil øke, slo hun fast.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Foto: ALF SIMENSEN / ALF SIMENSEN

Pensjonistene blir prioritert

I regjeringens budsjettforslag er det få direktegrep som får betydning for hele befolkningen, men noen enkeltgrupper får mer å rutte med:

Pensjonistene får rundt 8 prosent pensjonsvekst i år.

De med pensjon under 370.000 kroner får skattelette.

De med lave inntekter og høye boutgifter skal få 519 millioner kroner ekstra i bostøtte.

Det fylkeskommunale tannhelsetilbudet endres slik at personer fra 21 til 24 år bare skal betale 25 prosent egenandel.

I tillegg prioriterer regjeringen bistand, flyktninger og kommunene.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) la torsdag frem regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Nå skal regjeringspartiene forhandle om budsjettet med SV på Stortinget. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Må ty til mor og far

Men en prisjustering av ytelsene er ikke nok til å berolige Blomberg.

– Jeg synes det er dårlig. De kunne ha oppjustert de mer. Vi sliter nok som det er nå.

Hver måned får Blomberg utbetalt omtrent 16.000 kroner i arbeidsavklaringspenger etter skatt, 1.900 kroner i bostøtte og 1.500 kroner i strømstøtte.

Det er ikke mye å leve av, forteller hun.

NRK ble med May-Britt Blomberg på handletur. Kun de billigste varene fikk bli med hjem. Foto: Tommy Iversen / NRK

– Greier du deg?

– Knapt. Det er slitsomt, sier Blomberg, som forteller at hun ikke prioriterer å spise middag hver dag.

47-åringen må iblant ty til egne foreldre for å få det til å gå rundt.

– Det er litt slitsomt når man er oppi årene, og ikke egentlig har lyst til det.

Ekstraordinær prisjustering: Ekspandér faktaboks Regjeringen vil prisjustere følgende satser under folketrygden fra 1. juli 2023: Satser for grunn- og hjelpestønad

Stønadssatser for hjelpemiddel til bedring av arbeidsevnen og funksjonsevnen i dagliglivet

Sats for behovsprøvd gravferdsstønad

Makssats for stønad til barnetilsyn for enslig mor eller far

Tilleggsstønader Ytelser under folketrygden som blir regulert med veksten i grunnbeløpet til folketrygden (G), blir som vanlig justert fra 1. mai. Det gjelder blant annet etterlatteytelser, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og kvalifiseringsstønad. Alderspensjon blir regulert med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten. Kilde: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Blir prioritet for SV å forhandle opp ytelsene

For regjeringens budsjettpartner SV blir det helt sentralt å forhandle opp ytelsene.

– Vi må få flere ut av fattigdom, og forhindre fattigdomsvekst i dyrtiden, og da må ytelsene videre opp, sier partiets finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NRK.

Hun er glad for at regjeringen prisjusterer ytelsene, men understreker at det bare skulle mangle.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski lover å prioritere de fattigste når hun skal forhandle om budsjettet med regjeringspartiene. Foto: Kai Rune Kvitstein

– Hvor mye må ytelsene øke for at SV kan være fornøyd?

– Fra SV sin side så har det jo vært en målsetting å øke ytelsene i flere av budsjettforhandlingene som vi har hatt med regjeringen, og det har vi også fått til. Vi har en klar ambisjon om at vi skal lykkes med det også i år, sier Kaski.

Hun understreker at SV ikke vil gi noen ultimatumer før budsjettforhandlingene.

– Men jeg tror både Arbeiderpartiet og Senterpartiet er veldig klar over at de er nødt til å gi oss mer omfordelende politikk og mer på velferden for at vi skal kunne ha en budsjettavtale, slår Kaski fast.

Budsjettforhandlingene mellom Ap, Sp og SV starter 23. mai.