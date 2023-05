Det reviderte budsjettet gir finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mulighet til å justere pengebruken i år.

Regjeringen vil bruke 372,6 milliarder oljekroner i 2023. Det tilsvarer 3 prosent av fondet, og innebærer en økning av oljepengebruken på 56 milliarder kroner.

Budsjettet for 2023 som ble lagt fram i fjor høst, virket nøytralt på økonomien. Den siste versjonen vil derimot øke verdiskapningen for fastlands-Norge med 0,3-0,4 prosent, målt ved bruttonasjonalprodukt.

Ukraina-milliarder trekker opp farten og pengebruken i norsk økonomi, ifølge regjeringen.

Finansdepartementet skriver at budsjettet er «lagt opp innenfor en ansvarlig økonomisk ramme, med en begrenset virkning på aktiviteten i fastlandsøkonomien».

Norges Bank, som setter opp renten for å kjøle ned økonomien, trodde i mars at regjeringen ville komme med et budsjett som ga litt mindre fyr i økonomien. Men den økte pengebruken er neppe nok til å få Norges Bank til å sette renten enda høyere opp, ifølge Handelsbanken.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. Foto: Lise Åserud / NTB

– Vi skal ikke overdrive betydningen på renteutsiktene framover, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov.

Hvordan pengene fordeles, blir klart klokken 10.45. Finansministeren holder pressekonferanse 11.00.

Prisvekst skaper hodebry

Pengebruken skal blant annet opp fordi prisene har steget mer enn ventet. Regjeringen trodde prisene ville stige med 2,8 prosent i år, men prisveksten vil etter alt å dømme bli atskillig høyere. I april var prisene 6,4 prosent høyere enn for ett år siden.

Regjeringen varslet i februar at det offentlige må bli kompensert for at prisene øker mer.

– Bare det i seg selv, er et stort løft som vi skal gjøre på en ansvarlig måte i 2023, for å nå de målene jeg sier: trygg styring, sikre jobbene til folk og bidra til omstillingen Norge skal gjennom i det grønne skiftet, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK onsdag.

Staten får inn mer når prisene øker

Sterkere pris- og lønnsvekst enn ventet, gir ikke bare økte utgifter.

Hov viser til at inntektene til staten øker når for eksempel folk må skatte mer av lønningene, eller momsinntektene øker fordi alle varer blir dyrere.

– Når det gjelder teknikaliteter rundt prisvekst og lønnsvekst, må vi huske at det påvirker både utgift- og inntektssiden, sier han til NRK.

Høyre stiller spørsmål om pengebruk

Regjeringen var i vinter opptatt av å unngå pengebruk som kan fyre opp norsk økonomi og gi sterkere prisvekst. Blant annet ble det brukt som begrunnelse for at folk med lave trygdesatser ikke fikk mer hjelp til å tåle prisveksten.

Høyre-leder Erna Solberg er opptatt av at regjeringen generelt må holde igjen pengebruken, og vil følge tallene med argusøyne torsdag.

– Nå skal det brukes mye mer penger i revidert nasjonalbudsjett. Hva er det som gjør at det nå er grunnlag for å bruke mer oljepenger? Er det lavere prisvekst? En annen konjunkturutvikling? spurte Solberg i spørretimen i Stortinget onsdag.