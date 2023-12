I går ble regjeringa og SV enige om statsbudsjett for 2024. Én av nyhetene de kom med var endring i tollsatser på en rekke matvarer, som NRK i går skrev kan føre til dyrere grønnsaker.

Kålroten til kålrabistappen du trenger til pinnekjøttet er en av grønnsakene som nå kan få en toll på over 100 prosent. Men heller ikke poteten slipper unna de nye tollreglene.

Nationen skrev først om at toll-endringer kan øke prisene på grønnsaker.

Økt toll på importert potet

I budsjettforliket står det at en skal «gå fra krone- til prosenttoll på potet, herunder hel potet, potetflak og potetgranulat fra 1. januar 2024.» Det er altså importert potet som får denne tollendringa, men flere tror det også vil påvirke prisen på norsk potet.

Vi treffer matforsker Ivar Pettersen hjemme i Sandefjord. Han har regnet på hvordan potetprisen kan komme til å utvikle seg.

– Hvor mye dyrere mener du potetene vil bli i butikken?

– Det er jo avhengig av importprisen, men tollen går opp fra drøye én krone, og den kan gå opp til 6–7 kroner. Da tror jeg prisen i butikk kan gå opp fra 20 til 40 kroner. Det er ikke urealistisk.

Om ikke lenge vil det koste dobbelt så mye å ta en potet som nå. Foto: Peder Martin Bergholt / NRK

– Men det er jo bare utenlandske poteter som får økt toll. Hvorfor skal norske poteter bli dyrere?

– Det spørsmålet tror jeg man må snu på, og si: Hvorfor skal norske produsenter få så mye mindre for potetene enn det vi betaler for de importerte? Det er kanskje ikke noen spesiell rimelighet i det? Og hele hensikten er jo å øke prisen for norske poteter.

– Helt uenig i regnestykket

Landbruksminister Geir Pollestad (Sp) er uenig i at prisen kommer til å øke så kraftig som Pettersen sier.

– Det er jeg ikke enig i. Dette vil føre til priser om lag som før, men det gjør at vi over tid har mulighet til å opprettholde potetproduksjonen i Norge.

Landbruksminister Geir Pollestad (Sp) tror ikke potetene kan få en snitt kilopris på rundt 40 kroner. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Men er du da uenig med flere forskningsmiljøer som sier at her vil prisen øke?

– Ja, fordi de glemmer at vi har to ting: Det ene er at vi har en målpris som sier at hvis du når den prisen da setter vi ned tollen til null og da vil du få import. Og så glemmer de at potet er i konkurranse med ris og spagetti og andre ting. Så det er ikke fritt fram å sette så høy pris du vil, men vi sikrer en pris som gjør at vi greier å ha potetproduksjon i hele landet, sier Pollestad til NRK.

– Stor innvirkning på ukebudsjettet

På en dagligvarebutikk i Oslo spør NRK folk hva de tenker om at kiloprisen kan gå opp fra rundt 20 til 40 kroner. En av dem vi møter tror han kommer til å velge spagetti eller ris hvis potetprisene blir for høye. Flere blir overrasket.

– Wow, det vil virkelig slå ut på ukebudsjettet mitt. Jeg bruker poteter til mye forskjellig, det er noe man bruker nesten hver dag, sier Ian King til NRK.

Ian King blir overrasket når NRK forteller han at potetprisen kan bli dobbelt så høy som i dag. Foto: Peder Martin Bergholt / NRK

Samtidig sier han at han skjønner at bøndene trenger å få betalt. En annen av kundene er også klar til å betale mer for potetene hvis det fører til at norske bønder får bedre betalt.

Vil sikre beredskapen

Pollestad forsvarer tollgrepet regjeringa og SV nå tar med at det er viktig for å opprettholder norsk potetproduksjon, og dermed matberedskapen.

– Er målet at bøndene skal få mer betalt?

– Ja, målet er at vi skal opprettholde en potetproduksjon i Norge og da må det være lønnsomt å produsere norsk potet. Hvis vi ikke hadde gjort dette så ville vi fått mer og mer importert potet.

– Så da betyr det at det er mer penger til bøndene som er målet her?

– Ja, absolutt. På sikt så er det det, men på kort sikt så vil det ikke bety det.

– Så bøndenes inntekter her er viktigere enn folks lommebok?

– Nei, vi skal gjøre begge deler for vi har offensive jordbruksoppgjør som bidrag til å holde prisene nede, med strømstøtte for landbruket som holder prisene nede. Og så må vi også i dette systemet sikre at norske bønder får betalt sånn at det lønner seg å produsere potet og andre matvarer i Norge fordi det er viktig for vår beredskap, avslutter landbruks- og matministeren.