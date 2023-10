Føreslått tollendring kan gje dyrare grønsaker

Senterpartiet gjekk til val på å auka tollvernet av norsk matproduksjon. Sist dei var i regjeringa fekk dei innført ein ostetoll på 334 prosent.

Nå har dei igjen fått ein siger som kan gjera mat mykje dyrare, viser forslaget til statsbudsjettet for 2024.

Per i dag må dei som skal importera grønsaker som kålrot og raudbeter betala ei avgift per kilo grønsaker dei kjøper.

Nå føreslår regjeringa å endra denne kronetollen til ein prosenttoll for issalat, kolrot, raudbeter og sellerirot.

Regjeringa vil vurdera om dei skal gjera det same for andre produkt seinare, skriv Landbruks- og matdepartementet i ei pressemelding.

– Avgifta vil auka kraftig

Denne prosenttollen er ifølge landbruksforskar Ivar Pettersen i Alo Analyse på mellom 147 og 230 prosent.

– Avhengig av importprisen vil då den avgifta auka ganske kraftig, seier Pettersen.

For dei ulike grønsakene kan tollavgifta endra seg slik:

Kolrot: frå 1,59 kr per kilo til omtrent 20 kr per kilo. Tollsats: 228 prosent.

frå 1,59 kr per kilo til omtrent 20 kr per kilo. Tollsats: 228 prosent. Sellerirot: frå 7,93 kr per kilo til 35 kr per kilo. Tollsats: 230 prosent.

frå 7,93 kr per kilo til 35 kr per kilo. Tollsats: 230 prosent. Issalat: frå 10,95 kr per kilo til 18 kr per kilo. Tollsats: 147 prosent.

frå 10,95 kr per kilo til 18 kr per kilo. Tollsats: 147 prosent. Raudbeter: frå 2,56 kr per kilo til 20 kr per kilo. Tollsats: 158 prosent.

Det betyr at dei importerte grønsakene vil bli dyrare i butikken. Kor mykje dette vil påverka prisen, er avhengig av dei norske avlingane og utfallet i landbruksoppgjeret.

Kolrot er framleis i sesong når ei eventuell endring i tollvernet blir innført 1. januar 2024. Landbruksforskar Ivar Pettersen trur ikkje ein vil merka ein særleg forskjell i prisen på dei norske råvarene før hausten neste år. Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

– Når importen dominerer tilboda i Noreg, kan ein merka desse talsatsane ganske kraftig slik eg ser det, seier Pettersen.

SV varslar omkamp, ifølgje Nationen, og vil prøve å auke tollvernet på meir mat.

Dyrare grønt

Han drar issalat fram som eit døme, og seier at denne vil vera ute av norsk sesong når endringa eventuelt trer i kraft, noko som kan gjera salaten dyrare.

Ei slik tollendring gjer det også mogleg å setta opp prisen på dei norske grønsakene, seier Pettersen.

– Med ei mager avling kan det skje. Men her er det ingen automatikk, seier Pettersen.

Han trur ein først vil merka dette til hausten neste år.

Importvernet vil altså påverka prisane over tid, meiner Pettersen.

– Det vil jo ikkje dempa prisane på frukt og grønt, snarare tvert imot

Finanspolitisk talsperson i Høgre, Tina Bru, seier importvernet føyer seg i rekka av politikk frå regjeringa som vil gje dyrare mat.

– Dei avviser ei kvar letting i importvernet som kan gi billegare handlekurv, og nå føreslår dei å legga nok ein stein i byrda, seier Bru til NRK.

For å hindra import

NRK har spurt Landbruks- og matminister Geir Pollestad kvifor grepet kjem nå.

– Hensikta med endringa er å styrka tollvernet. Meir av grønsaksproduksjonen har gått over til å bli importert, og det er det me vil motverka, seier Pollestad.

Han seier at regjeringa si vurdering er at dette ikkje vil ha noko betydning på kort sikt. Målet er at norske matvarer på sikt ikkje skal bli utkonkurrert av utanlandske.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad meiner det er riktig å endra tollen på enkt Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Det er ikkje slik at ein kan setta opp prisen på ein grønsak, og då vil forbrukaren kjøpa andre grønsaker. Dei som seier det vil gje ei kraftig stigning i prisane tar feil, seier Pollestad.

På spørsmål om prisen på ost då ostetollen blei ein prosenttoll, svarer Pollestad:

– Det har eg ikkje oversikt over. Kva som skjedde og kva som kom ut.

Negativt for kosthald.

Pettersen trur auka prisar vil verka demotiverande for å auka inntaket av frukt og grønt i den norske befolkninga.

– Dette er ikkje eit steg i riktig retning av å støtta opp om eit norsk kosthald i tråd med kostråda, seier han.

Helsedirektoratet tilråder eit variert kosthald med minst fem porsjonar grønsaker, frukt og bær kvar dag.

Divisjonsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet, Linda Granlund, seier dei tidlegare har føreslått å kutta skattane på matvarer ein er tilråda å eta meir av, som grønsaker. Foto: Thomas Koonce

– Me veit at pris og tilgjengelegheit er dei viktigaste drivarane når me handlar, seier Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet.

Å eta frukt, bær og grønsaker har ein samanheng med redusert risiko for hjarte- og karsjukdommar og fleire vanlege kreftsjukdommar, fortel direktøren.

– Me skulle gjerne sett at me åt meir grønsaker, seier Granlund.

Helsedirektoratet har tidlegare tilråda å auka skattane på det ein burde eta mindre av, og kutta i skatten på det ein burde eta meir av, som grønsaker, fisk og sjømat.

Ikkje tilstrekkeleg

Noregs Bondelag har kjempa for å auka importvernet i Noreg. Dei meiner regjeringa sitt forslag ikkje er tilstrekkeleg, og skulle ønska det gjaldt fleire produkt.

– Det er heilt naudsynt med ei omlegging til prosenttoll, og me meiner regjeringa burde tatt med fleire varer, seier leiar i Noregs Bondelag, Bjørn Gimming til NRK.

Han seier ein må kunna stola på Landbruksdirektoratet si forventing om at dette ikkje vil gi store prisutslag for konsumenter.

– Det må me kunna stola på, seier Gimming.

– Det er daglegvarehandelen som til slutt sett prisen i butikken. Betre tollvern eller høgare prisar til bonden betyr ikkje automatisk høgare priser i butikken.