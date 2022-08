Matapours forsvarere klager inn PST etter Oslo-skytingen: – Ulovlig

Forsvarerne reagerer spesielt på at midlertidig PST-sjef Roger Berg under en pressekonferanse allerede 25. juni sier at PST «vurderer handlingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling».

Har sendt inn avisartikler

Sammen med brevet er det lagt ved avisartikler fra NRK, Dagbladet og Aftenposten, der Roger Berg og strategisk rådgiver i PST Siv Sørensen er sitert.

Roger Berg i PST under første pressekonferanse 25.juni i år. Foto: Javad Parsa / NTB

Vedlagt er også en NRK-sak fra 27. juli der Berg sier «Vi mener bestemt at det er ekstreme islamister som står bak dette».

– Dette er uttalelser som norske offentlige myndigheter på ingen måte kan gjøre, og vi setter et stort spørsmålstegn ved bakgrunnen for hvorfor PST uttaler seg på den måten, sier forsvarer Bernt Heiberg til NRK.

Siv Sørensen er strategisk analytiker i PST. Foto: Truls Antonsen

Det fem sider lange brevet er også sendt til Riksadvokaten.

«Staten ved Justisdepartementet og Riksadvokaten bes erkjenne ansvar for krenkelsen», skriver advokatene John Christian Elden og Bernt Heiberg i brevet.

– Dette er slik vi ser det en ulovlig skyldkonstatering. Både etter grunnlovens bestemmelser og EMDs praksis rundt EMKs artikkel 6. Vi har derfor sendt en klage på PSTs uttalelser i offentligheten til Justisdepartementet og til Riksadvokaten, sier Heiberg.

«Bastante»

Forsvarerne viser til flere uttalelser og kaller dem «bastante». De mener staten har ansvar for å stanse pågående menneskerettighetsbrudd.

De mener PSTs uttalelser krenker Matapours rettigheter, og de viser altså til artikkel 6, nummer 2 i Den europeiske menneskerettskonvensjon. «At personen anser vedkommende som skyldig før det foreligger dom, er å anse som en krenkelse», skriver advokatene i brevet.

Les også: PST tror skeive var målet for masseskytingen i Oslo Seniorrådgiver Martin Bernsen i PST bekrefter til NRK at de er kjent med brevet, men vil ikke kommentere det.

– Vi er kopiadressat på et brev som er sendt til Justisdepartementet, sier Bernsen til NRK.

Saken etterforskes både av PST og Oslo politidistrikt (OPD).

SIKTET: Zaniar Matapour avbildet på et overvåkningskamera på en restaurant i Oslo før angrepet. Foto: politiet

Forsvarerne mener PST uttalelser til det offentlige skiller seg markant fra den tilnærmingen Oslo politidistrikt har valgt.

– Hva er det dere mener at Justisdepartementet og Riksadvokaten bør gjøre?

– For det første så bør man påse at denne formen for ulovlige uttalelser fra offentlige myndigheter umiddelbart stanser. Så har vi samtidig også bedt departementet, som representant for Norge som stat, erkjenner at det har foregått krenkelser.

– Nå er jo PST en hemmelig tjeneste. Kan det ikke hende at de sitter på informasjon som de ikke kan dele og som gjør at de er sikre i sin sak?

– Vi har gjentatte ganger sagt at dersom det foreligger slik informasjon så regner vi med at det i tråd med alminnelig norsk prosesslovgivning blir plassert i saken, slik at vi som Matapours forsvarere også får innsyn. Man kan åpenbart ikke bearbeide en offentlig opinion med hemmelige beviser uten at forsvarer gis samtidig adgang til imøtegåelse, sier Heiberg.

«Uttalelsene som klagen gjelder er fremsatt i forbindelse med en straffesak under etterforsking. Klagen er oversendt riksadvokaten for vurdering,» skriver Justisdepartementet i en epost til NRK.