Maskerte ulveforkjempere foran Løvebakken

– Vi merker at det er et massivt press fra politikere på Stortinget for å skyte en utryddingstruet art, og det reagerer vi på, sa Shabana Rehman i NOAH til NTB under demonstrasjonen mandag.

Rehman er også kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Oppegård.

NOAHs leder Siri Martinsen oppfordrer til å ta i bruk andre forebyggende tiltak for å redusere skader fra ulv enn å ty til jakt.

Organisasjonen påpeker at det er mellom 40 og 60 ulver på norsk jord, og mener bestandsmålet ikke skal være noen maksgrense for hvor mange ulv det skal være i Norge.

Klima- og miljødepartementet vedtok i desember i fjor at bare 15 ulver kan felles, mens lokale rovviltnemnder har gått inn for å felle 47. Tirsdag skal Stortinget debattere statsråd Vidar Helgesens (H) redegjørelse om saken.

På nyåret kom flere hundre mennesker til Oslo for å protestere mot Helgesens beslutning, og krevde at det åpnes for jakt på flere ulv. De frykter angrep mot mennesker og skader på husdyr, og mener også at en stor ulvebestand går ut over jaktmulighetene.

Regjeringen vil utvide perioden for lisensfelling av ulv

Klima- og miljødepartementet foreslår mandag ettermiddag å utvide årets lisensfellingsperiode for ulvinnenfor ulvesonen til 31. mars.

En endelig beslutning vil bli tatt innen 15. februar, heter det i en pressemelding fra departementet mandag.

Utvidelsen skjer for å ta høyde for ny kunnskap som nå kommer inn fra radiomerkede ulver.

– Det er hensiktsmessig å utvide lisensfellingsperioden i ulvesonen denne vinteren for å ta høyde for ny kunnskap som fortløpende kommer fra de radiomerkede ulvene. Informasjonen fra merkingen vil gi et bedre grunnlag for å vurdere felling, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

I rovviltforskriften skilles det mellom felling av ulv i og utenfor ulvesonen. Utenfor ulvesonen kan det drives lisensfelling på ulv fra 1. oktober til og med 31. mars. Innenfor ulvesonen er ulvejakten begrenset fra 1. januar til og med 15. februar.