Martines ID ble misbrukt på Tinder – fikk fremmed mann med kondomer på døra

Ved 03-tiden natt til torsdag 25. april tikket det inn en SMS fra et fremmed nummer til Martine Haavi (26) sin mobiltelefon:

«Hei :) ...»

Haavi tenkte ikke noe mer over meldingen, før hun dagen etter fikk en ny tekstmelding fra det samme nummeret:

«Du kjenner meg ikke, men jeg ville fortelle deg at id-en din blir misbrukt på Tinder. Jeg har blitt lurt og jeg tror at flere andre har det også».

Dette var den falske profilen som utga seg for å være Martine Haavi. Jenta som er avbildet på profilen er ikke Haavi selv. Foto: Skjermdump, Tinder

Inviterte på overnattingsbesøk

NRK har snakket med mannen som sendte Haavi meldingene.

Han heter Omar Hakim (29) og forteller at han matchet med en Tinder-profil som utga seg for å være Martine Haavi.

Slik innledet den falske Tinder-profilen samtalen med Omar Hakim. Hakim trodde han snakket med Martine Haavi. Foto: Skjermdump, Tinder

De tekstet litt frem og tilbake før «Martine» foreslo for mannen å komme på vin og overnattingsbesøk.

Til Omar Hakim skrev personen som utga seg for å være Martine Haavi, at hun hadde alkohol liggende hjemme. Foto: Skjermdump, Tinder

På vei til Haavis adresse sier Hakim han fikk beskjed om at «Martine» ikke gikk på p-piller, og at han var nødt til å kjøpe med seg kondomer fra apoteket.

Ved 01-tiden natt til 25. april stod Hakim utenfor døren til Haavi, og gjennom den falske Tinder-profilen beskrev vedkommende hva han hadde på seg.

«Grønn genser, sportsbag og jeans».

– Der og da tenkte jeg: Dette er riktig profil. Personen er inne og ser på meg, og skal sikkert åpne døra.

Personen som utga seg for å være Martine Haavi, oppga feil navn på ringeklokken til Haavis adresse. Foto: Skjermdump, Tinder

Men da «Martine» oppga feil navn på ringeklokken og heller ikke ville komme ned for å slippe ham inn, forstod Hakim at noe skurret.

Da vedkommende til slutt slettet matchen deres på Tinder, gikk det opp for ham at han var blitt lurt av en falsk profil.

– Jeg ble veldig sint, for klokka var halv tre på natten, jeg var langt hjemmefra og hadde avtalt å sove over.

– Jeg sitter igjen med en dårlig følelse. Det var veldig tungt å dra midt på natta og stå igjen med ingenting, sier Hakim, som legger til at hendelsen har lært ham en lekse.

– Jeg ble veldig redd

Tør ikke sove alene hjemme

Dagen etter tok Omar Hakim kontakt med den ekte Martine Haavi.

Hun sier hun er takknemlig for at han ga henne beskjed. Samtidig beskriver hun det som skjedde som «veldig ekkelt».

– Det ekleste er at vedkommende har oppgitt fullt navn og adresse, og at personen som utga seg for å være meg, var her. Det fremstår som personlig motivert, sier Haavi.

– Takknemlig for at Omar sa fra

26-åringen sier at hun har tenkt mye på hvem som kan stå bak, men at hun nå har overlatt jobben til politiet, som etterforsker saken.

– Jeg må nesten bare tenke at det er tilfeldig, hvis ikke tror jeg man kan bli gal av å mistenke naboer, taxisjåføren eller foodorasjåføren.

Hun legger til at hun føler seg trygg når romkameratene er hjemme i leiligheten, men at hun fortsatt ikke har turt å sove alene hjemme etter hendelsen.

Haavi sier at hendelsen har gitt henne en følelse hun ikke tidligere har kjent på.

– En blanding av å være redd, krenket og ydmyket. Det er noe med at noen har oppgitt ditt fulle navn og adresse, kommet med seksuelle oppfordringer og gått så langt som å invitere en person hjem til deg.

Hun mener det som skjedde med henne viser hvor lett det er å opprette falske profiler, og håper applikasjoner som Tinder i fremtiden vil kreve en annen form for verifisering når profiler opprettes.

– Trist at det er så lett å utgi seg for å være en annen

Oppfordrer til å anmelde

Etter hendelsen tok Haavi kontakt med både Tinder og nettjenesten Slettmeg.no, som bistår personer som opplever personkrenkelser på internett.

Slettmeg.no Ekspandér faktaboks Nettside som tilbyr råd og rettleiing for deg som føler deg krenka på nett.

Tenesta har ei steg-for-steg oversikt over sletting av profilar på ulike sosiale medier.

Du kan også varsle om andre falske profilar, sjølv om det ikkje er ditt bilde eller namn som vert misbrukt.

Nettstaden vart tidlegare drifta av Datatilsynet, men ligg no under Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS).

Epost: hjelp@slettmeg.no

Telefon: 911 29 392. Open måndag til torsdag frå 12 til 17.

Kjelde: Slettmeg.no

I tillegg anmeldte hun forholdet til politiet.

– De tok det veldig på alvor og sa at jeg var blitt utsatt for både id-tyveri og grov ærekrenkelse.

Haavi sier hun er svært fornøyd med oppfølgingen hun har fått.

Hun oppfordrer også andre som opplever det samme til å anmelde, slik at politiet blir klar over omfanget av problemet og kan jobbe forebyggende.

Tinder: – Jobber mye med forebygging

NRK har kontaktet Tinder og spurt dem hvordan de jobber med å forebygge at applikasjonen deres misbrukes i denne typen saker, og hva de gjør når skaden først har skjedd.

En talsperson i Tinder skriver i en e-post at selskapet tar brukernes sikkerhet på alvor. De bekrefter i tillegg at den falske profilen som utga seg for å være Martine Haavi har blitt slettet fra deres plattform.

Videre skriver de:

«Å utgi seg for å være noen andre er et brudd på våre retningslinjer, og brukere som gjør dette blir fjernet fra vår plattform. Vi bruker et nettverk av industriledende automatiske og manuelle modereringsverktøy og bruker millioner av dollar på å forhindre, overvåke og fjerne upassende oppførsel fra vår applikasjon. Disse verktøyene involverer automatisk skanning av profiler for varslende språk og bilder, og manuell overvåking av mistenkelige profiler, aktivitet og rapporter fra brukere. Vi driver hele tiden med evaluering av våre prosesser for å beskytte brukerne. Vi har et team som umiddelbart etterforsker anmeldte forbrytelser og tar nødvendige grep, og samarbeider fullt med myndighetene i etterforskninger».