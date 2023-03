I et intervju med svenske SVT sa prinsesse Märtha Louise i forrige måned at hun håper at hun i fremtiden igjen kan gjøre oppdrag for det norske kongehuset.

Hun tok også et kraftig oppgjør med norsk presse og omtalte seg som den mest kritiserte personen i hele Norge.

Da kronprinsparet møtte både norsk og britisk presse under sitt offisielle besøk i London i dag, fikk kronprins Haakon for første gang spørsmål om søsterens intervju.

– Vi er heldige med norsk presse

Kronprinsparet i den norske ambassaderesidensen i London. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

– Jeg har lyst til å si at vi er heldige i Norge med norsk presse, media som er bevisste på samfunnsoppdraget sitt og gjør en god jobb. Vi har mange dedikerte og flinke journalister som er opptatt av samfunnsoppdraget sitt. Så det er utgangspunktet mitt, sier kronprins Haakon.

Han legger til:

– Så er det klart at jeg kjenner meg igjen i noe av det søsteren min sier. Blant annet da vi vokste opp, så var det en del oppmerksomhet rundt oss, privatliv og sånt. Det kan oppleves som vanskelig, det. Så jeg har en viss forståelse for det, sier kronprinsen.

På spørsmål om hva som skal til for at prinsesse Märtha Louise skal gjøre «comeback» for det norske kongehuset, sier kronprinsen at de må ta tiden til hjelp.

– Nå har vi funnet en ordning som vi må la fungere en stund, og som vi har kommet til enighet om. Så får vi se etter hvert hva tiden vil bringe, svarer han.

Kronprinsparet ble møtt av utenriksminister Anniken Huitfeldt, ambassadør Wegger Chr. Strømmen og direktør Margit Walsø ved Senter for norsk litteratur i utlandet. Foto: Nina Rangøy] [Nina Rangoy / NTB

Skal møte William og Kate

Kronprinsparet er på et par dagers offisielt besøk i London. Besøket dreier seg i hovedsak om grønn industri, teknologiutvikling og energisamarbeid.

Også fremme av norsk litteratur og musikk er en del av programmet.

I morgen skal også kronprinsparet møte prinsen og prinsessen av Wales, William og Kate.

– Det blir veldig hyggelig å treffe prinsessen og prinsen av Wales. Det ser vi frem til. Vi hadde et veldig hyggelig besøk av dem i Norge for noen år siden, så det blir fint å treffes igjen, sier kronprins Haakon.

Prins William og daværende hertuginne Kate besøkte Norge vinteren 2018 og ble blant annet tatt med på omvisning i Prinsesse Ingrid Alexandras skulpturpark i Slottsparken. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Roser kong Charles: – Har veldig stor respekt for ham

Det er nære bånd mellom den norske og den britiske kongefamilien. Kong Charles, som skal krones i mai, er kronprins Haakons firmenning.

Den nye britiske monarken er en som kronprins Haakon tidligere har pekt på som et forbilde.

– Jeg har veldig stor respekt for kong Charles. Han har vært tidlig ute med å snakke om veldig viktige temaer, som økologi og klima, sier kronprinsen nå.

– Han har også gjort en veldig stor innsats når det gjelder å få veldig mange unge som sto i fare for å falle utenfor samfunnet, inn i jobb og utdanning gjennom The Prince's Trust. Så det er mange ting jeg er imponert over, som han har fått til.

Kronprinsesse Mette-Marit holdt en tale under en litteratursamtale med britiske bokhandlere i London. Her er hun sammen med Karl Ove Knausgård, Lars Mytting og Siri Helle. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Med seg i reisefølget har kronprinsparet blant andre både utenriksminister Anniken Huitfeldt og næringsminister Jan Christian Vestre, samt en stor delegasjon på nær 400 personer fra norsk og britisk næringsliv.

Også olje- og energiminister Terje Aasland skulle opprinnelig være med på besøket, men han avlyste turen på grunn av arbeidet med Fosen-saken.

Kronprinsparets offisielle besøk i Storbritannia skulle egentlig ha vært gjennomført i fjor høst, men ble utsatt etter dronning Elizabeths bortgang.