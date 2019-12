– De fikk ikke ta hele Maren. Hennes visjoner skal alltid få leve videre i generasjoner fremover.

Det sier Irene Ueland, moren til Maren Ueland som ble brutalt drept i Marokko for ett år siden.

Hør hele interjvuet i Ukeslutt.

Den unge, norske kvinnen var på tur i Atlasfjellene sammen med den danske venninnen Louisa Vesterager Jespersen da de ble overfalt av fire marokkanske menn som skjendet og drepte dem.

NATURGLEDE: Moren håper Maren Uelands glede over natur kan videreformidles og bekjempe fanatisme og ekstremisme. Foto: Privat

– Et sjokkartet år

Moren sier datteren var en strålende, entusiastisk og engasjert og modig jente som trosset høydeskrekken og gikk i Atlasfjellene. Som ringte hjem og var stolt over at hun hadde padlet i den verste elva i Telemark. For henne var naturen et hjem, det var der hun sov best, forteller hun.

For Irene Ueland har det siste året har vært ubeskrivelig. Hun leter etter ordene når hun prøve å forklare.

– Det har vært sjokkartet. Det har vært ut og inn av sjokk, sorg og lykke med et nytt liv som kom inn i sorgen. Det har vært et absurd år, sier Irene Ueland som også fikk et barnebarn i løpet av året.

Hun vil at stiftelsen skal hedre datteren fordi hun ble tatt på en så bestialsk måte.

– Jeg tenker mye på hva Maren hadde tenkt om en slik stiftelse. Slik har vi kommet frem til hva den skal være, sier hun til NRK.

Vil bekjempe det som drepte datteren

– Stiftelsen skal fremme Marens økosofiske visjon om et samfunn preget av det å utvikle en hjemmefølelse i naturen. Bygge en naturnær, flerkulturell forståelse og bruke friluftsliv på en måte som fremhever verdier, holdninger, ferdigheter og kunnskap, leser Irene Ueland fra stiftelsens statutter.

Fakta om drapene i Marokko Ekspandér faktaboks Norske Maren Ueland (28) fra Bryne i Rogaland og danske Louisa Vesterager Jespersen (24) ble funnet drept i et populært turområde i nærheten av landsbyen Imlil i Atlasfjellene i Marokko mandag 17. desember.

Kvinnene var på en måneds lang privat reise og var erfarne friluftslivsfolk. Begge studerte ved Universitetet i Sørøst-Norge i Bø i Telemark.

Rettssaken mot 24 terrortiltalte pågår i Salé, nær hovedstaden Rabat. Den har blitt utsatt flere ganger.

Tre menn er tiltalt for å ha utført drapene og risikerer dødsstraff.

En fjerde mann er tiltalt for å ha medvirket, men dro før selve drapene. Aktor har bedt om livstid i fengsel.

En av mennene ble raskt pågrepet etter at hans ID-papirer ble funnet i teltområdet. Deretter ble de tre hovedtiltalte pågrepet på en buss på vei vekk fra området.

En sveitsisk-spansk mann er tiltalt for å ha trent opp drapsmennene.

Ytterligere 19 menn er tiltalt for å ha gitt sin støtte til terrororganisasjonen IS.

En sveitsisk-britisk mann er dømt til ti års fengsel.

I en video sverger flere av de tiltalte sin troskap til IS.

(Kilder: NTB, VG, AP, AFP, lokale marokkanske medier og Utenriksdepartementet)

Hun sier at det innebærer å støtte kulturen til urbefolkninger og den innsikt og nærhet til naturen som de har.

Stiftelsen skal støtte tiltak der friluftsliv brukes til å bygge opp rundt god fysisk og psykisk helse, blant annet gjennom kurs og undervisning. For stiftelsen skal kjempe mot det som tok livet av den norske kvinnen og reisekameraten hennes:

– Den skal fremme opplysning, kunnskap og mellommenneskelig kontakt som forebygger at ekstremisme, fanatisme og hatefulle holdninger skal klare å slå rot i et lokalsamfunn.

STØTTE: Irene Ueland forteller at hun har fått fantastisk hjelp av krisepsykolog Atle Dyregrov. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Flytter til Telemark for å starte på nytt

Irene Ueland forteller at det ble for vanskelig å bli boende på Bryne etter det som har skjedd. Hun sier hun lenge har hatt lyst til å bosette seg på et småbruk og at det som har skjedd har fremskyndet disse planene.

– Jeg valgte å flytte for å prøve å starte på nytt. Jeg vil fortsatt bære sorgen med meg, men der møter jeg folk som ikke kjente meg før. Jeg har full forståelse for at det er vanskelig å møte meg.

Og hun kjenner seg som en annen person i dag, enn den hun var før datteren ble drept.

– Jeg klandrer ingen, men jeg ønsker bare at det skal være normalt. Det er greit at de bekrefter at de vet, men så kan vi snakke om vær og vind.

Hun sier den eneste som ikke er blitt berørt i samtale med henne er krisepsykolog Atle Dyregrov. Han har stått som et fjell som hun kunne støtte seg til, sier hun og gjentar at hun skjønner at det er vanskelig for folk å møte en mor som har opplevd det hun har gjort.