En mann i 40-årene brøt seg inn i huset til ekteparet og angrep Paul Pelosi (82) med en hammer.

Politiet i San Francisco, parets hjemby, sa under en pressekonferanse tidlig lørdag at angrepet ikke var tilfeldig.

Mannen var trolig ute etter kona til 82-åringen, Nancy Pelosi.

Under angrepet skal han ha skreket «Hvor er Nancy, hvor er Nancy?». Det skriver blant andre Washington Post.

Hjemmet til Nancy og Paul Pelosi i San Francisco. Foto: Godofredo A. Vásquez / AP

I en uttalelse fra Drew Hammil, talsperson for Pelosi, står det at angriperen skal ha truet Paul på livet mens han krevde å få se Nancy.

Angrepet skjedde kun 11 dager før mellomvalget i USA. Det skjedde også i en tid hvor trusler mot politikere i landet er høyere enn noensinne.

– Alle bør føle avsky

Paul Pelosi ble fraktet til sykehus etter angrepet. Der måtte han opereres for kraniebrudd, alvorlige skader i én arm og begge hendene.

Etterforskningsleder for politiet i San Francisco, William Scott, sa under pressekonferansen at Pelosi hadde forsøkt å forsvare seg mot angrepet.

Etterforskningsleder i San Francisco-politiet William Scott. Bildet er tatt ved en tidligere pressekonferanse. Foto: Eric Risberg / AP

– Da vi ankom hadde både den siktede og Pelosi én hånd hver på hammeren. Da vi ba dem om å legge den fra seg, dro den siktede hammeren ut fra grepet til Pelosi, og angrep ham på nytt.

Scott var tydelig emosjonell under pressekonferansen.

– Familiene til våre politikere skal ikke utsettes for noe sånt. Ingen skal utsettes for slikt. Absolutt alle bør føle avsky over dagens hendelser, sa han, med tykk stemme.

En blomsterbukett lagt ned utenfor hjemmet til ekteparet i San Francisco. Foto: Godofredo A. Vásquez / AP

Rekordmange trusler mot politikere

Nancy Pelosi, som er den andre i rekken til å overta presidentembetet har sikkerhetsvakter fra U.S. Capitol Police (USCP).

Det har ikke hennes ektemann, med mindre de oppholder seg på samme sted.

I 2021 etterforsket USCP intet mindre enn 10.000 spesifikke trusler mot medlemmer av den amerikanske kongressen.

Det er mer enn dobbelt så mange sammenlignet med i 2017, skriver nyhetsbyrået AP. Andelen har særlig økt etter kongresstormingen 6. januar 2021.

Politi fotografert utenfor huset til Nancy og Paul Pelosi etter angrepet fredag morgen. Foto: JUSTIN SULLIVAN / AFP

Kongressmedlemmene har lenge spurt etter økt beskyttelse for seg selv og sine familier.

– Angrep som dette tvinger oss til å ønske endring, sier republikaner Rodney Davis til nyhetsbyrået.

– Vi må også sørge for å roe ned den voldsomme og voldelige retorikken som inspirerer personer til å gjøre sånt som dette, legger han til.

Siktet for drapsforsøk

Den siktede mannen er identifisert i flere amerikanske medier. Han er siktet for drapsforsøk, innbrudd og vold mot en eldre person, skriver AP.

CNN skriver at mannen var kjent for å publisere konspirasjonsteorier og høyreekstrem ideologi på sine kontoer på sosiale medier.

Mannen skal ha vært særlig opptatt av koronavaksiner, presidentvalget i 2020 og stormingen av kongressen.