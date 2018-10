Mann truet folk med gasspistol

Det var like før midnatt natt til onsdag at politiet ble oppringt av flere gjester ved utestedet Champagneria i Frognerveien i Oslo.

Gjestene meldte fra om en person som kom inn, satt seg ved et bord og pekte på flere gjester med noe som lignet et våpen. Gjestene kom seg ut selv, og da politiet kom fram, var det ingen gjester igjen i lokalet, ifølge operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt.

Sperret av gata

Politiet fikk også evakuert de ansatte ved utestedet, og sperret deler av gata og stanset kollektivtrafikken for å holde utenforstående borte.

– Vi holdt gjerningspersonen under observasjon hele veien. Vi så ham sitte ved et bord og vi så noe som kunne oppfattes som et våpen.

Da politiet var sikre på at lokalet var tomt for alle andre enn gjerningsmannen, gikk de til aksjon. Politiet var bevæpnet.

Gassdrevet pistol

– Vi fikk relativt raskt kontroll på ham og på et våpen, som viste seg å være et gassvåpen, en gassdrevet pistol. Det liknet på et vanlig håndvåpen, opplyser Skott.

Ingen skudd ble avfyrt under aksjonen.

Mannen er kjørt i arresten og vil bli avhørt. Politiet har avhørt vitner på stedet som følte seg truet, samt sikret at de ansatte på utestedet blir ivaretatt av sine overordnede.