Det var fredag i 18-tiden at politi Øst ble varslet om at det skulle være en alvorlig skadd kvinne i et boligområdet på Skjetten på Romerike i Akershus.

Politiet rykket ut, og den alvorlig skadde kvinnen i 40-årene ble fraktet fra stedet i ambulanse.

– Kvinnen blødde kraftig da vi ankom stedet, sier politiinspektør Olav Unnestad til NRK.

På stedet oppdaget politiet en mann som var bevæpnet med en øks. Da politiet gikk til pågripelse av mannen, oppsto det en situasjon som førte til at politiet avfyrte skudd mot mannen.

– Det ble avfyrt skudd da vedkommende nektet og etterkomme ordre fra politiet og han etter hvert gikk til angrep på patruljemannskapene som var på stedet, sier Anders Bru, innsatsleder politi Øst, til NRK.

Politiet beskriver hendelsen som dramatisk.

Mannen, som er i 30-årene, er nå fraktet til Ullevål sykehus. Tilstanden hans beskrives som kritisk, men stabil.

– Politiet kan foreløpig ikke si noe om relasjonen mellom de to involverte, sier politiinspektør Olav Unnestad Foto: Olav Døvik

Kjenning av politiet

Politiey bekrefter at mannen er kjent av politiet fra før. Politiet kan foreløpig ikke si noe om relasjonen mellom ham og den skadde kvinnen, og vil ikke si om mannen er mistenkt for å ha skadet henne.

– Vi har to åsteder. Det ene har skjedd utendørs hvor skuddene har falt. Der jobber det teknikere nå. Så er det et annet mulig åsted som er inne på en adresse som vi undersøker nærmere, sier innsatsleder Bru til NRK ved 21-tiden fredag kveld.

– Hvor mange skudd ble avfyrt?

– Det er ikke noe jeg kan kommentere nå. Det er noe spesialenheten får komme tilbake til på et senere tidspunkt.

Spesialenheten er rutinemessig varslet om hendelsen, og det er iverksatt teknisk og taktisk etterforskning.