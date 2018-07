Mann i 30-årene pågrepet for trusler

Oslo-mannen i 30-årene ble pågrepet i helgen. Han skal ha framsatt alvorlige trusler mot ansatte i mediehus og enkeltpersoner.

Mannen fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett i dag. Truslene skal være islamistisk motivert, får NRK opplyst.

Mannen er ikke tidligere straffedømt, og seniorrådgiver Martin Bernsen i PST vil ikke kommentere om mannen er kjent for sikkerhetstjenesten fra før.

Han opplyser at PST ble koblet inn i saken grunnet hvem truslene kom fra og hvem de ble rettet mot.

TRUSLER: Martin Bernsen i PST sier at mannen ble pågrepet med bistand fra beredskapstroppen og at det er PST som står for etterforskningen i saken.

– PST pågrep mannen med bistand fra beredskapstroppen. Det var en helhetsvurdering som gjorde at vi overtok etterforskningen, sier Bernsen til NRK.

Han sier videre at mannen skal ha fremmet trusler mot en flere personer.

– I tingretten i dag er det flere trusler, mot flere personer og institusjoner som behandles, sier han.

INGEN KOMMENTAR: Mette Yvonne Larsen er mannen i 30-årenes forsvarer. Hun ønsker ikke å kommentere fengslingen. Foto: Harald Inderhaug / NRK

Mannen i 30-årene er siktet for brudd på straffelovens paragraf 117. Paragrafen gjelder den som «ved bruk av makt, vold eller trusler, eller på annen ulovlig og organisert måte, griper inn i virksomheten til viktige samfunnsinstitusjoner som for eksempel en offentlig myndighet, et politisk parti eller et medieforetak».

Strafferammen er seks års fengsel.

Mannens forsvarer, Mette Yvonne Larsen, sier til NRK at hun ikke ønsker å kommentere saken.