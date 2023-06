Politiet begjærte at mannen skulle fengsles i fire uker med brev og besøksforbud, og at to av ukene skulle være i isolasjon.

Dette ga retten dem medhold i, kommer fram i fengslingsmøtet tirsdag ettermiddag.

Mannen er pågrepet og siktet for trusler mot Oslo pride. Truslene er fremsatt gjennom e-post og annen digital kommunikasjon på nettet, skriver politiet i en pressemelding.

– Siktede er norsk statsborger og er en mann i 20 årene. Vedkommende ble avhørt sent i går kveld, og har forklart at han har sendt truslene, skriver de.

Etter det NRK får opplyst ble mannen pågrepet søndag kveld i Agder. Han skal ha sittet i lange avhør med politiet.

Mannen er også tidligere straffedømt for vold og ran.

Trusler om skytevåpen

Etter det NRK erfarer er mannen blant annet siktet etter at han utga seg for å være en annen person, og kom med konkrete trusler om bruk av skytevåpen mot prideparaden i Oslo. Truslene skal også ha rettet seg mot arrangørene bak paraden, og alle andre prideparader generelt.

Vedkommende blir fremstilt for fengsling i Oslo tingrett tirsdag klokken 15.

Mannens forsvarer ønsker ikke å kommentere saken før fengslingsmøtet. Heller ikke Oslopolitiet ønsker å si noe om saken før fengslingsmøtet klokka 15:00.0

– Må ta seg kraftig sammen

Leder av Oslo pride, Dan Bjørke, forteller at trusler alltid er ment for å skremme.

– Dette bidrar til at vi jobber enda hardere for å få til årets Oslo pride. Det har alvorlige konsekvenser å sende trusler, og folk må ta seg kraftig sammen og tenke godt over hva slike formuleringer fører med seg.

Han forteller at Oslo pride opplever at Oslo politidistrikt har jobbet godt med saken og tatt truslene på høyeste alvor.

– Vi har følt oss godt ivaretatt og informert i prosessen, sier Bjørke.

Dan Bjørke, leder i Oslo pride, Dan Bjørke, mener truslene viser at pride er viktigere enn noen gang. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Truslene kommer bare fem dager før årsmarkeringen for angrepet mot det skeive miljøet og pride-feiringen i fjor sommer.

To menn ble drept og 23 mennesker skadet på utesteder i Oslo 25. juni 2022.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen sier han synes det er bra at mannen nå blir varetektsfengslet.

– Åpenbart at han hadde én hensikt, det var å skape frykt, sier Johansen.

Byrådslederen oppfordrer folk til å delta i Oslo pride, som går av stabelen fredag. Pride-paraden i Oslo er i år 1. juli.

– Oslo skal være en åpen, raus, inkluderende by hvor folk skal føle trygghet, og ikke minst nå etter 25. juni i fjor, så er det viktig at vi gjør alt vi kan for å ramme dette inn sånn at mange kan komme her og føle seg trygge og være med på Pride-markeringen, legger han til.