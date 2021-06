Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag varsla regjeringa endringar i reiseråda til utlandet frå 5. juli. Gjennom store delar av pandemien har UD rådd nordmenn frå å reise til utlandet dersom ikkje reisa er strengt nødvendig.

Men sjølv om reiseråda blir endra, kan ein framleis kome i karantene dersom ein kjem frå land med høg smitte.

Kommunikasjonssjef Nora Aspengren i Tui seier dei merka at mange nordmenn er lystne på ei reise i sommar. Foto: TUI

Dette ser likevel ikkje ut til å skremme reiselystne nordmenn.

Kort tid etter offentleggjeringa av dei komande endringane, merka både Ving, Apollo og Tui ein merkbar auke i etterspurnaden etter feriereiser.

– Då pressekonferansen starta merka vi ei tredobling på nettsidene våre og ein auke i salet på 106 prosent, samanlikna med dagen før, seier kommunikasjonssjef Nora Aspengren i Tui.

Kjente reisemål

Dei fleste av dei som bestiller reiser no, skal reise først til hausten og vinteren. Men stadig fleire bestiller også ferieturar for juli og august.

Og det er dei gamle, kjende reisemåla som går igjen når nordmenn skal ut i verda igjen.

– Hellas er den store vinnaren med Kreta, Rhodos og Samos i sommar. Til vinteren er det Kanariøyane som gjeld, seier Aspengren.

Kanariøyane er eit populært reisemål for nordmenn. Her frå ei badestrand på Tenerife i 2015. Foto: DESIREE MARTIN / Afp

I tillegg melder enkelte reiseselskap at også meir eksotiske reisemål som Thailand og Mexico er på veg tilbake på reisekartet til nordmenn.

Ting kan endre seg

Men sjølv om ein kanskje begynner å sjå ein ende på pandemien, veit vi at ting kan snu fort. Styresmaktene har difor åtvara mot at reiseråd og innreisereglar til Noreg kan bli endra medan ein er i utlandet.

Sjølv om reiseråda blir endra frå 5. juli, må ein teste seg og i karantene dersom ein kjem frå land med høg smitte. Foto: Torstein Bøe / NTB

Aspengren meiner det ikkje er grunn for dei reisande å uroe seg.

– Vi sel pakkereiser, og er ansvarlege for kundane våre uansett. Så skulle noko skje, skal vi sørge for at dei kjem seg trygt heim. Og skulle reisa bli kansellert, får dei pengane tilbake.

