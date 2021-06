Kan fortsatt bli ferietrøbbel med koronapass

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Myndighetene fraråder fortsatt alle utenlandsreiser som ikke er «strengt nødvendige». Men det finnes også utfordringer for fullvaksinerte, både med tanke på nye regler, kø, ekstra utgifter og registrering.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Vidar Ruud

– Det er litt ulike regler og ulike råd for enkelte land nå. Man må nok være innstilt på at man i alle fall blir testet mange steder. Og så kan det også være krav om registrering og dokumentasjon på vaksinasjonsstatus enkelte steder. Ordentlig harmonisert blir det ikke før 1. juli, sier Espen Rostrup Nakstad, assisterende direktør i Helsedirektoratet.

Nye regler?

Selv om du har et norsk koronasertifikat nå, kan du støte på problemer. Først fra 1. juli har EU godkjent bruk av koronasertifikat i EU og EØS.

NRKs oversikt over 11 populære ferieland, viser ulike nasjonale regler fra land til land i Europa.

VAKSINE-BEVIS: Koronasertifikat med en QR-kode som viser grønn om en person er fullvaksinert eller rød dersom man ikke er det. For utenlandsreiser må man trykke på en knapp som heter «Vis utvidet kontrollside». Foto: Heiko Junge / NTB

Det betyr at du vil kunne møte på nye smittevernregler ved for eksempel restaurantbesøk. Du vil også møte krav for å komme inn i landet, som for eksempel å ha utfylt elektronisk helseskjema i Hellas.

Registrering og innlogging

Også på grensa inn til Norge er det krav om registrering. Politiet opplever at folk ikke er forbered.

Politiførstebetjent Serbest Jahangir i Øst politidistrikt. Foto: NRK

– Det skaper ekstra utfordringer ved at folk enten ikke har registrert innreiseskjema eller ikke har med seg bankbrikker og slik. Dermed får de ikke logget inn på Helse Norge. Det gjør at ting tar ekstra tid, sier politiførstebetjent Serbest Jahangir i Øst politidistrikt. Både politiet og helsemyndighetene ber nordmenn om å gjøre seg kjent med Helse Norge sine nettsider.

– Hvis man må reise, er det viktig at man går inn på Helse Norge og sjekker koronasertifikatet sitt og sjekker hva som gjelder for registrering før du kommer tilbake til Norge, sier Nakstad.

Kø?

– Mitt beste tips til de som vil unngå lang kø er å følge reiseråd om å vente, i alle fall til 1. juli, sier Nakstad.

KØ: Ved Svinesund var det kø i går, etter at koronasertifikatet ble innført. Foto: Petter Larsson/NRK

Han mener køene på grenseovergangene tilbake til Norge hovedsakelig skyldes at folk ikke har registrert seg og logget inn på koronasertifikatet.

Test og ekstra overnatting?

Selv om du har koronasertifikat, må du ta en test på grensa inn til Norge.

Svartiden på hurtigtesten er ifølge Nakstad omtrent 20 minutter. Kommer mange på en gang, kan det bli lang ventetid for å vise dokumentasjon.

Det er særlig et problem for folk utenfor hovedstaden, mener jusprofessor.

– Det er særlig et problem for oss utenfor Oslo. I går regnet de med fem-seks timer ventetid på Gardermoen. Hvis jeg skal reise inn i Norge som fullvaksinert må jeg vente mange timer på test der, og kanskje ta en ekstra overnatting. Det blir vanskelig å reise, sier jusprofessor Anna Nylund ved Universitetet i Tromsø.

Anna Nylund, professor i rettsvitenskap ved UiT Foto: Norges arktiske universitet / Presse

Over en million nordmenn er vaksinerte eller har gjennomgått korona siste seks måneder. Rådet om å unngå utenlandsreiser gjelder for dem også.

Ved å logge deg inn på Helse Norge og trykke på «Vis utvidet kontrollside», kan du få et grønt kort for å slippe karantene når du kommer hjem. Sertifikatet gjelder én uke etter andre dose av vaksinen, når du skal inn i Norge.

Kostbar test?

Jusprofessor Nylund ser flere utfordringer.

– Problemet er at flesteparten av den norske befolkningen er uvaksinert per dags dato, og det gjør at reiser er vanskelige. Og de fleste land krever en PCR-test. En slik test koster 2500 kroner. Det betyr at hvis min familie skal reise utenlands kan det for eksempel koste oss 10.000 kroner for å reise inn i landet. Og kanskje må vi ta enda en test til 10.000 kroner, sier Nylund.

Nakstad bekrefter at du kan måtte risikere å betale for en test i utlandet.

I noen land er det sik at du må betale for disse testene, andre steder er det gratis.

Ingen reiseforsikring?

Skulle det skje noe uforutsett, kan du få behov for reiseforsikring. Det har ingen betydning for forsikringen din om du er fullvaksinert eller ikke, sier avdelingsdirektør Pia Høst hos Forbrukerrådet.

Avdelingsdirektør Pia Høst hos Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

– De fleste forsikringsselskapene har under hele pandemien sagt; «velger du å reise når landet er rødt, gjelder ikke reiseforsikringen». Men det har de endret litt løpende nå. Mange av de store selskapene har sagt at nå har situasjonen vart så lenge at det er rimelig at den gjelder nå, selv i et rødt land. men det er viktig at du sjekker med selskapet, sier Høst.

Avbestillingsforsikring?

Før du drar på utenlandstur, og skal bestille reisen, må du huske på et par ting.

– Akkurat nå er de fleste landene røde. Velger du å bestille reise nå og landet fortsatt er rødt når du skal reise, kan du ikke avbestille flybilletten på reiseforsikringen din. Da må du ordne det på andre måter, som for eksempel å ha kjøpt en flex-billett, sier Høst.

Se Pia Høst fra Forbrukerrådet og Espen Nakstad svare på spørsmål om reising:

