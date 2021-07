– Jeg tror vi har spart cirka 10.000 kilowattimer med strøm det året vi har bodd her, sier byggingeniør Marius Kokkvoll, som bor i Trondheim.

I fjor flyttet familien inn i nybygget hus på Frydenberg – som han tegnet og var prosjektleder for selv.

– Når man bygger hus er det ganske store summer det er snakk om. Da er det veldig greit med lav rente, sier han.

Kokkvoll sørget for å energimerke boligen, og fikk støtte fra Enova både til varmepumpe og vannbåren varme. I Sparebank1 SMN fikk familien grønt byggelån og senere grønt boliglån.

– Vi sparte ekstremt mye, bare på byggelånet. Byggelånet ble stort, og hvis jeg husker riktig sparte vi 1 prosent bare på renta, sammenlignet med vanlig byggelån, sier han.

Tall fra Finansportalen viser at banken som familien har valgt tilbyr grønne boliglån som kan være inntil en tredel billigere enn vanlige lån.

Mange nordmenn kan ha mulighet til å få langt billigere boliglån fordi de bor i boliger som trenger lite energi til oppvarming.

10 prosent av landets boligblokker og 9 prosent av småhus er bygget på en måte som gjør at de kan finansieres med grønne lån.

Forbrukerrådet: Grønne lån mye billigere

Flere titalls banker tilbyr nå grønne boliglån til norske lånekunder.

En analyse Forbrukerrådet har gjort for NRK (se faktaboks nederst i saken), viser at man i gjennomsnitt kan spare inntil en fjerdedel av renteutgiftene med et grønt boliglån sammenlignet med et vanlig boliglån.

I noen banker kan besparelsen være enda større, viser tallene fra Forbrukerrådet. Det avhenger av alder på låntakeren og hvor mye man låner i forhold til boligens verdi.

– Jeg tror det er mange som bor i en energieffektiv bolig og som ikke er klar over at det kan ha betydning for prisen de betaler for sitt boliglån, sier fagdirektør Jorge Jensen.

Han råder folk til å sjekke hva slags energimerking boligen deres har.

Grønne boliglån gis til boliger som er energimerket A eller B hos Enova. Et fåtall banker gir også grønne lån til boliger som har energimerke C.

Også eldre boliger som pusses opp kan gjøre at man får grønne lån sier kredittsjef Kari Midjo i Sparebank1 SMN.

– For dem som renoverer en bolig gir vi også lån til energimerke C. Ved å rehabilitere en bolig er det vanskelig å oppnå et energimerke som er blant de aller beste, men man kan gjøre tilpasninger som reduserer energiforbruket, sier hun.

Eksempler kan være etterisolering, nye vegger og tak, og energibesparende tiltak som gjør at boligen får et lavere energiforbruk.

Lånene gis til nyere energieffektive boliger, eller boliger som er renovert på en energismart måte.

Mange norske boliger kan få grønne lån

Seniorrådgiver Tor Brekke er ansvarlig for energimerkeordningen hos Enova.

Han forteller at man på energimerking.no selv kan sjekke hva slags energimerke boligen har. Ved kjøp og salg av boliger skal det legges ved en energiattest. Den får man etter at energimerkingen er gjennomført.

Brekke sier at omtrent hver tiende leilighet og småhus har en energikarakter som gjør at man kan få grønne lån.

Boliger som er bygget etter de nyeste byggtekniske forskriftene (Tek 17) vil normalt få energikarakter B.

Bygg som er bygget etter Tek 10 får normalt energikarakter C – og mange som rehabiliterer eldre boliger f eks fra 60-tallet oppgraderer isolasjon og ventilasjonsløsninger til Tek 10-nivå.

– Det er ganske nytt at bankene har begynt å tilby disse lånene, så jeg tror nok at det er mange som ikke er klar over det.

Marius Kokkvoll og familien i Trondheim, er godt fornøyd med å ha valgt vannbåren varme kombinert med varmepumpe i sitt nybygde hus.

– Hadde vi gått for en vanlig oppvarming med strøm så tror jeg kanskje at vi hadde spinket og spart litt og kanskje frosset litt mer enn nødvendig. Så det er veldig deilig når man har barn og ligger 90 prosent av tiden på gulvet, sier han.