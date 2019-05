Machete-tiltalt tatt på nytt: – Ranet 19-åring for dyre klær

Politiet mener det startet mandag formiddag denne uken, da en 19 år gammel mann skal ha blitt holdt tilbake i flere timer og ranet for dyre klær.

– De har tatt ham med seg og holdt ham tilbake over en lengre periode. Vi snakker ikke om dager, men om timer fra dagtid til utover kvelden, sier politiadvokat Carol Sandbye i Oslo politidistrikt til NRK.

Av hensyn til saken, ønsker hun ikke å gi mange detaljer.

– Anmeldelsen går på at de har tatt dyre klær. De har vært både innendørs og utendørs, i sentrum og øst i Oslo, sier Sandbye.

Politiet pågrep dagen etter fire menn rundt 18 år som kjenner hverandre, ifølge politiet.

OSLO: En 19-åring ble holdt tilbake og ranet i sentrum og øst i Oslo denne uken. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

En 17-åring og en 18-åring ble tirsdag varetektsfengslet i en uke i Oslo tingrett, siktet for grovt ran og frihetsberøvelse. De to andre sitter fortsatt i arrest og blir vurdert fremstilt for varetektsfengsling eller løslatt.

– Vi har pågrepet fire totalt. Mistanken mot én av dem som ikke er fremstilt for fengsling er svekket etter etterforskningsskritt vi har gjort, sier Sandbye.

Machete og hasj-salg

17-åringen som er fengslet venter på at en større sak mot ham skal opp i juni.

Gutten står tiltalt i en sak der han mistenkes for å ha begått to ran, solgt hasj, båret machete og brutt oppholdsforbud i sentrum ti ganger.

FORSVARER 17-ÅRING: Tor Even Gjendem i Matrix Advokater. Foto: Matroix advokater

Lovbruddene han er tiltalt for strekker seg fra september i fjor og frem til mars i år.

– Det er en sak der det er helt uaktuelt med fengselsstraff fordi han er under 18 år, sier 17-åringens forsvarer Tor Even Gjendem i Matrix Advokater.

I den nye saken som klienten er siktet for denne uken forteller Gjendem at politiet ikke var fornøyd med kjennelsen og anket til lagmannsretten.

– Min klient valgte å godta kjennelsen som en motreaksjon til den totale ansvarsfraskrivelse som vi opplevde fra barnevernet i fengslingsmøtet. Han mener han ikke er skyldig. Det er åpenbare svakheter med fornærmedes forklaring, men min klient ønsker at politiet skal få ryddet opp i det i løpet av få dager, sier Gjendem.

– Ikke avhørt

Den andre som er fengslet, en 18-åring, erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, ifølge sin advokat.

FORSVARER 18-ÅRING: Alexander Greaker i advokatfirmaet Storrvik. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Han ønsker å gi forklaring til politiet som ennå ikke har gjort et formelt avhør av ham, sier forsvarer Alexander Greaker i advokatfirmaet Storrvik.

Greaker sier politiet ikke fikk retten med på fengsling i to uker med fullstendig isolasjon

– Han begjærte seg løslatt. Tingrettens kjennelse kom til én uke med brev- og besøksforbud. Politiet har anket dette til lagmannsrettens, sier Greaker.

Ransbølge

Det har vært en ransbølge på Oslo vest i mai, med flere ran og pågripelser. Men Sandbye opplyser at ranet og frihetsberøvelsen som skjedde mandag var i sentrum og øst i Oslo. Flere av dem er kjente av politiet, ifølge politiadvokaten.

– De to som er varetektsfengslet er kjente av politiet fra før, og det er snakk om forhold i sentrum og øst i Oslo, sier politiadvokaten.