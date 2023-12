Polske Lukasz og kona var i Karl Johan på vei til togstasjonen søndag kveld da de skal ha havnet i krangel med en ungdom som de ikke kjente. Han innrømmer at han selv var litt aggressiv.

– Men jeg var ikke voldelig, jeg bare pratet. Fem minutter senere kommer det flere mennesker som begynner å krangle, forteller han om foranledningen til skytingen til NRK.

Han forteller at en av ungdommene kom borti hans kone og at han dyttet ham vekk. Deretter forteller han at en annen person kom fra motsatt retning, siktet med en pistol på bakken foran ham, og avfyrte.

– Det går bra med meg. Her, sier han og peker på skoen sin. Den ble så vidt truffet av et rikosjett som ikke gikk gjennom.

Nå sier han at han ikke føler seg trygg i Oslo.

– Jeg gikk normalt på gaten, men du kan aldri vite hva som kan skje, sier han.

Lukasz peker mot stedet på skoen sin som ble truffet av et rikosjett. Selv fikk han ingen skader etter skuddene. Foto: GLENN AASEBY / NRK

Jakter fem personer

Litt over klokken 21 i kveld fikk politiet melding om at flere skudd var avfyrt på åpen gate ved Arkaden shoppingsenter i Karl Johans gate.

– Én eller flere gjerningspersoner har løpt fra stedet etter å ha avfyrt flere skudd, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til NRK.

Politiet jakter nå på gjerningspersonene.

Innsatsleder på stedet, Anders Rønning, sier at det skal ha vært noe «knuffing og litt verbalt klammeri i forkant», og en «uoverensstemmelse».

Innsatsleder svarer på spørsmål. Du trenger javascript for å se video. Innsatsleder svarer på spørsmål.

Det skal ha vært en gjeng på fire ungdommer – rundt 16-årsalderen – som først skal ha vært i knuffing og verbalt klammeri med fornærmede.

– Så går fornærmede nedover sammen med vennene sine, og så går denne ungdomsgjengen bak. Så kommer den som skyter fra motsatt side. Så det er fem personer, sier han.

Han opplyser også om at politiet har innhentet mye video både i forkant og etterkant av hendelsen, og jobber bredt ut i byen for å lokalisere de involverte personene

I tillegg til å søke etter gjerningspersonene, snakker politiet med et stort antall vitner også. Foto: Kari Lie / NRK

Skyting på Sinsen tidligere søndag

Tidligere i kveld ble det også avfyrt skudd på Sinsen i Oslo. Det ble avfyrt flere skudd fra et skytevåpen i forbindelse med en konfrontasjon mellom to personer i nærheten av Sinsen kulturhus.

Politiet søker både etter mistenkte og fornærmede i forbindelse med Sinsen-skytingen. Innsatsleder Rønning sier at det ikke er en åpenbar sammenheng mellom de to skytingene slik saken står nå.

– Men vi holder den hypotesen åpen, sier han.

Politiet jobber på stedet og har funnet tomhylser på bakken etter skyteepisoden. Foto: NTB

Mange til stede

Det var mange personer til stede da skuddene ble avfyrt. Ifølge politiet ble ingen skadet som følge av skuddene. I tillegg til å søke etter gjerningspersonene, snakker politiet med et stort antall vitner også.

– Det er mange folk på Karl Johan på denne tiden, og vi fikk mange nødtelefoner inn etter hendelsen. Vi er veldig tidlig i etterforskningsfasen ennå, sier Stokkli.