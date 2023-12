Skyting på Sinsen i Oslo

Politiet er med mange patruljer og politihelikopter på Sinsen i Oslo.

Det er avfyrt flere skudd fra et skytevåpen i forbindelse med en konfrontasjon mellom to personer i nærheten av Sinsen kulturhus.

– Vi fikk flere telefoner klokken 18.34 i kveld om at en person skal ha avfyrt skudd mot en annen person på åpen gate, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til NRK.

Det var flere vitner til hendelsen.

Innsatsleder Anders Rønning for politiet på åstedet på Sinsen i Oslo. Foto: Johan Moen / NRK

– Vitnene forteller at det fremsto som at det var en samtale mellom dem i forkant, hvor den ene trekker våpen og skyter mot den andre som da flykter fra stedet i en bil, mens den andre flykter til fots, sier innsatsleder på stedet, Anders Rønning.

Innsatslederen forteller at det fremstår som om det var en avtale mellom de to om å møtes. Så skal den ene ha tatt fram et våpen og avfyrt det.

Det skal bare ha vært to personer involvert etter det politiet kjenner til. Det er uklart om noen ble truffet av skuddene. Politiet anser det ikke som en fare for innbyggerne i området, fordi det ikke ble skutt mot tilfeldige personer.

Innsatslederen ønsker ikke å kommentere nøyaktig hvor mange skudd som ble avfyrt, men sier at det skal ha vært flere skudd.

Hørte smell: – Ikke tenkt at barna kan komme i skuddveksling

Hanna Kinge bor like ved der skuddene ble avfyrt og hørte dem selv søndag kveld.

– Vi hørte tre smell som vi først trodde var fyrverkeri, men så kom det ganske kjapt politibiler og ambulanser. Da skjønte vi hva som virkelig hadde skjedd, sier Kinge til NRK.

Hanna Kinge bor like ved der skuddene falt. Foto: Johan Moen / NRK

Hun forklarer at de har følt at de bor i et rolig og flott nabolag med mange fine folk – og mange barn.

Samtidig har det noen ganger skjedd ting i tilknytning til T-banestasjonen like i nærheten.

– Vi ser jo at det er virksomhet rundt T-banen og den er nært, men det har på en måte holdt seg der. Når det begynner å komme opp like ved hagen vår føler vi at vi må tenke oss litt om. Vi har jo barn som løper ut og inn hele tiden, sier hun.

Hun forteller at de ikke har vært bekymret for sikkerheten før.

– Vi har aldri tenkt på at vi må passe på at barna ikke kommer midt i en skuddveksling. Så dette gjorde noe med oss, sier hun.

Leter med politihelikopter

Politiet startet søk etter både mistenkte og fornærmede. Det er uvisst om noen er skadet.

Han forteller at de har lokalisert den ene parten. Blant annet skal de ha gode overvåkingsbilder av en av personene.

– Vi har ikke klart å identifisere hvem de er, men vi har god tro på at vi skal klare å løse denne saken, sier han.

Politiet opplyser også at de nå leter etter prosjektiler og sjekker etter skade på nabohus. De har funnet tomhylser som sannsynligvis stammer fra etthånds håndvåpen.

Søkene etter de involverte personene fortsetter utover kvelden.

Politiets innsatsleder forteller at de har fått informasjon om at bilen til den ene personen kjørte vekk fra området i Lørenveien i retning Hasle. Bilen er beskrevet som en liten kantete og mørk bil.

Den andre personen forlot stedet til fots. Det er en person politiet har bilder av. De beskriver det som en ung mørkhudet person med mørke klær, maskering foran ansiktet og hette over hodet.