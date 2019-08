Lørenskog-forsvinningen: Blant disse butikkene kan en mulig gjerningsperson ha kjøpt sko

Politiet etterlyser nå en ukjent skokjøper, etter at et skoavtrykk har blitt funnet inne på åstedet i Sloraveien 4.

Med hjelp fra tyske eksperter, har politiet funnet ut av skotypen den mulige gjerningspersonen brukte ble kjøpt på Spar Kjøp.

AVTRYKK FLERE STEDER: Skoavtrykket ble funnet flere steder inne på åstedet. Politiet jakter nå den ukjente personen som har vært inne i huset og avsatte skotrykket. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Totalt er det snakk om 24 utsalgssteder i Norge. I tillegg skal politiet gå gjennom alle kjøp som er gjort av to aktuelle skomodeller, av merket Sprox, fra Sparkjøps postordrekatalog.

Butikk 500 meter fra åstedet

Politiet presiserer at de kun konsentrerer seg om sko solgt i Norge. Det opplyste politiinspektør Tommy Brøske på en pressekonferanse onsdag formiddag.

En av Spar Kjøp-butikkene ligger bare 500 meter i luftlinje fra åstedet i Sloraveien 4.

– Kan skoene være kjøpt i nærområdet?

– Vi kan ikke utelukke det. Det er en Spar Kjøp på Metrosenteret på Lørenskog, sier Brøske til NRK.

Politiet ønsker tips om sko som har samme skosåle som disse to skotypene fra produsenten Sprox. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Bakgrunnen er politiet har funnet et skoavtrykk inne Hagen-familiens eiendom i størrelse 44, som man ikke har klart å koble opp mot en eier.

– Med bakgrunn i dette ber vi om at personer som har kjøpt denne skotypen i Norge i størrelse 44, 45 og 46 fra august 2016 til mai 2019, og har betalt kontant, må ta kontakt med politiet, sa Brøske på dagens pressekonferanse.

Brøske opplyste at det også er gjort en rekke kjøp av skotypen med kort, gjennom postordre. Disse kjøpene har politiet bedre oversikt over, sier Brøske.

– De som er har kjøpt en sko av denne typen, men er usikre på hvordan de har betalt, bør også ta kontakt med politiet, påpeker Brøske.

Gransker 1500 skosalg

På dagens pressekonferanse fortalte politiet at avtrykket som er sikret inne Hagen-familiens bolig, ble sendt til en rekke land.

Det er solgt i underkant av 1.500 skopar fra Spar Kjøp av denne typen i perioden politiet oppgir.

– Vi har oversikt over dem som har betalt med kort og har begynt et arbeid med det. Vi ber også dem ta kontakt med politiet. Det er vesentlig færre kontantkjøp, sa Brøske

Spar Kjøp ved Metro på Lørenskog. Denne Spar Kjøp-butikken ligger bare om lag 500 meter fra Hagen-familiens hus, i luftlinje. Foto: Gunhild Hhermundrud / NRK

Kun 44 av kjøpene er gjort over postordre.

– Det er kontantkjøperne vi nå henvender oss til, det er vesentlig færre. Skal jeg driste meg ut på et antall, så er det under 300 kontantkjøp. Vi ber disse kjøperne ta kontakt med politiet, sier Brøske til NRK.

Han ønsker ikke å kommentere om det er innhentet overvåkningsvideo fra de 24 utsalgsstedene på lista.

I tillegg til å offentliggjøre bilder av avtrykket og de to aktuelle skomodellene, gikk politiet onsdag også ut med omfattende liste over stedene de to skotypene er solgt over disk i den aktuelle perioden:

Foto: Politiet / Presse

Politiet ber skokjøpere ta kontakt på tips.politiet.no eller telefon 64 81 95 99.

– Lite brukt

Skomodellen beskrives som en fritidssko, og Brøske opplyste på dagens pressekonferanse at avtrykket ser ut til å være avsatt at en sko som er lite brukt.

På spørsmål om politiet tror skoene er kjøpt i anledning saken, svarer politiinspektøren at politiet holder alle muligheter åpne.

Det er flere overvåkningskameraer inne på Spar Kjøp på Metro-senteret, om lag 500 meter unna Hagen huset. Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. Først mai 2019 fikk politiet beskjed av tysk politiet at Sprox-sko kan ha blitt brukt i huset. Politiet ønsker ikke å kommentere om de har sikret seg overvåkningsbilder fra butikkene. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Brøske ønsker ikke å svare nøyaktig hvor avtrykket er avsatt, men bekrefter at det er snakk om flere avtrykk inne i huset.

– Jeg ønsker ikke å si noe nærmere enn at det er avsatt på et sted som vi anser for å være interessant. Jeg kan bekrefte at det er avsatt flere avtrykk.

Regionsjef i Sparkjøp, Eirin Harveland, sier til NRK at det ikke er hyggelig å nevnt i forbindelse med Anne-Elisabeth Hagens forsvinning.

– Det er ikke hyggelig å bli nevnt i en slik tragisk sak. Bortsett fra det kan ikke vi si noen ting av hensyn til politiets etterforskning, sier Eirin Harveland, regionsjef i Spar Kjøp.

Spar Kjøp opplyser til NRK at de ikke har de aktuelle skotypene til salgs per nå.

– Et lite knepp videre

Den 8. juli tok den antatte motparten kontakt med familien Hagen, og ifølge bistandsadvokat Svein Holden ble det kommunisert «klart og tydelig» at Hagen var i live.

Kommunikasjonen mellom familien og den antatte motparten foregikk på norsk.

Holden sier til NRK at Anne-Elisabeth Hagens familie synes det er positivt at politiet har klart å spore opp en skotype som er brukt på åstedet.

– Vi er spent på hvilke resultater dette kan gi på litt lengre sikt. Dette bringer oss et lite knepp videre fra de som står bak bortføringen av Anne-Elisabeth Hagen, sier Holden.

– Politiet holder fast på at de tror Anne-Elisabeth Hagen er død, fordi det ikke har kommet et livsbevis. Hva tenker familien om det?

– Det er ikke overraskende i det hele tatt. Vi skjønner at det er har gått lang tid og at de har den hovedhypotesen. Men for nær familie vil det alltid være slik at man har et håp om å få sine nære tilbake i live, inntil det motsatte er bevist, sier Holden.

Bilde tatt ut døren til hovedinngangen på Metro-senteret på Lørenskog. Senteret ligger bare om lag 500 meter fra Hagen-familiens hus i luftlinje. Inne på senteret er det en Spar Kjøp-butikk. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Krimkommentator Olav Rønneberg om siste utvikling i forsvinningssaken. Du trenger javascript for å se video. Krimkommentator Olav Rønneberg om siste utvikling i forsvinningssaken.