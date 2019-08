Politiet med nye opplysninger i forsvinningssaken

Øst politidistrikt har innkalt til en ny pressekonferanse i forsvinningssaken på Lørenskog. Politiet skriver at etterforskingsledelsen vil komme med ny informasjon i saken.

Etter det NRK erfarer, vil politiet gå ut med ny informasjon fra åstedet og bilder av bevis fra det omfattende etterforskingsmaterialet.

Kommunikasjonsrådgiver Øystein Stavdal Paulsen i Øst politidistrikt sier til NRK at han ikke ønsker å kommentere disse opplysningene avisen før pressekonferansen starter kl. 12.00.

– Familien ønsker at politiet skal oppklare saken og pågripe personene som bortførte Anne-Elisabeth Hagen. Vi håper dagens pressekonferanse kan bidra til det, sier familien bistandsadvokat, Svein Holden til NRK onsdag morgen.

Forsvant i oktober

Det er nå over 300 dager siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra boligen i Sloraveien på Lørenskog.

En omfattende etterforskning ble iverksatt kort tid etter Hagen forsvant den 31. oktober i fjor, men politiet står fortsatt uten noen store gjennombrudd.

I starten var politiets hovedteori at hun hadde blitt bortført mot sin vilje, og at et økonomisk motiv lå til grunn, men foreløpig har verken familien eller politiet mottatt noe bevis på at Hagen er i live.

Rett før sommeren sa politiet at bortføringen kan ha vært fingert for å skjule et drap.

Kontakt i juli

Den 8. juli tok den antatte motparten kontakt med familien Hagen, og ifølge bistandsadvokat Svein Holden ble det kommunisert «klart og tydelig» at Hagen var i live.

Kommunikasjonen mellom familien og den antatte motparten foregikk på norsk

Etter kontakten den 8. juli har familien hatt tydelig kommunikasjon med den antatte motparten, uttalte bistandsadvokaten da han møtte pressen tidligere i august.

Ifølge VG skal familien ha utbetalt flere millioner kroner til den antatte motparten på bakgrunn av kontakten den 8. juli, men dette har verken politiet eller Holden ønsket å bekrefte.

Bistandsadvokaten ønsket ikke å si om kommunikasjonen var en- eller toveis, eller når de sist var i kontakt med den antatte motparten.

Lite sannsynlig at hun lever

– Selv etter den siste henvendelsen er det mangel på livsbevis, og politiet anser det derfor som lite sannsynlig at hun er i live, uttalte politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt da den nye kontakten mellom familien og den antatte motparten ble kjent.

Politiet har tidligere ikke ønsket om de har noen mistenkte i saken.

Sentrale bevis

Politiet har tidligere uttalte at det har vært færre spor i saken enn de kunne forventet.

Et av sentrale bevisene i saken er det mye omtalte løsepengebrevet som Tom Hagen fant inne i villaen i Sloraveien den 31. oktober.

Brevet var maskinskrevet, og etter det NRK har fått opplyst, ble det funnet sammen med en konvolutt.

Les også: Sirkler inn hvor mange som var i huset på forsvinningsdagen

Det har blitt gjort en rekke kriminaltekniske undersøkelser av brevet, og politiet har tidligere sagt at de tror de vet hvor det kan ha blitt produsert og solgt.

Les mer: Slik kan trusselbrevet avsløre gjerningsmennene

En av politiets hovedteorier er at Anne-Elisabeth Hagen ble fraktet vekk fra huset i en bil.

I flere måneder har politiet søkt etter en sølvgrå bil som naboer så i nærheten av boligen i timene før Hagen forsvant.

Les også: Kidnappere kan ha flyktet uten å bli fanget på kamera

Politiet har brukt store ressurser på å gjennomgå overvåkingskameraer i nærheten av åstedet og områdene rundt, men bilen har ikke blitt identifisert.