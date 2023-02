LO-sjefen om lederlønninger: – Umoralsk og provoserende

Tirsdag møtes LOs representantskap for å vedta sin politikk i forkant av årets lønnsoppgjør.

LOs ledelse forslår å ha økt kjøpekraft som hovedkrav i årets lønnsoppgjør. Det fremgår av LOs tariffpolitiske uttalelse i forkant av mellomoppgjøret i 2023.

Det vil de sikre gjennom generelle tillegg og heving av overenskomstens lønnssatser.

«Gjennom kravene vil vi sikre en solidarisk og rettferdig lønnspolitikk ved å prioritere likelønn og motvirke lavlønn», heter det i uttalelsen.

– Fortsatt er det sånn at de som har lite har fått det tøffest gjennom året som har gått, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i Politisk kvarter i NRK tirsdag morgen.

I fjor økte lønningene med 4,1 prosent. Det viser en fersk rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU). Samtidig økte prisene med 5,8 prosent i 2022, ifølge SSB.

Dermed mistet folk flest kjøpekraft i fjor.

– Så er det noen som har forsynt seg med kraftig mye mer enn de andre, og det er topplederne.

– Uakseptabelt

TBU og Norges Bank anslår at prisene i 2023 vil øke med henholdsvis 4,8 og 4,7 prosent.

Mens vanlige industriarbeidere i fjor fikk en lønnsøkning på rundt 3,5 prosent, økte lønna for administrerende direktører i privat sektor opp mot 21,3 prosent.

Det mener LO-lederen er helt uakseptabelt.

– Jeg synes det er provoserende for alle de som har opplevd at det er vanskelig å komme seg gjennom hverdagen. Det å sitte og se på at enkelte drar av sted med lønnstillegg på den størrelsen, det er umoralsk og provoserende, sier Følsvik.

Så mye økte lønningene i fjor Lønnsvekst Lønnsvekst prosent prosent Anslått 2021 Anslag 2022 overheng NHO-bedrifter i industrien i alt 3.1 4 1.7 - Industriarbeidere 2.8 3.5 1.3 - Industrifunksjonærer 3.1 5.04 2.1 Virke-bedrifter i varehandel 4.72 3.72 1.5 Finanstjenester 3.7 5 1.8 Statsansatte 2.8 4.45 1.3 Kommuneansatte 2.6 3.7 1.3 Spekter-bedrifter utenom helse 2.9 4 1 Helseforetakene 3.6 4.53 2.2

– Kan det bli streik i år?

– Vi går aldri inn i en forhandling for å gå til streik. Men er vi nødt til å gå i streik, gjør vi det.

Vil ha mer til kommunesektoren

Mandag fortalte NRK om helsefagarbeider Neda Karimi som har store forventninger til lønnsoppgjøret.

Årslønnen hennes er på 453.000 kroner, etter å ha fått et lønnstillegg tilsvarende industrien i 2022.

– Vi har større forventninger til rike Norge. De som jobber i helsesektoren har vært utsatt for mye, gjennom pandemien og nå gjennom prisøkningene. Vi har store forventninger til lønnsoppgjøret, sier hun.

Tirsdag skal representantskapet i LO bestemme sin politikk i forkant av årets lønnsoppgjør. LO-leder Peggy Hessen Følsvik vil ha mer til kommunesektoren. Foto: Mathias Revheim-Rafaelsen / NRK

Følsvik mener at ansatte i kommunesektoren har kommet dårligere ut av lønnsforhandlinger enn industriarbeiderne de siste årene.

– De har blitt hengende etter andre de siste tre årene. Derfor mener jeg de bør få mer enn frontfaget i år.

Lønnsoppgjøret i Norge bygger på den såkalte frontfagsmodellen.

Det innebærer at lønnen først forhandles for konkurranseutsatte industrier som leverer varer og tjenester først og fremst til utlandet. Dette oppgjøret blir førende for lønnsoppgjøret i resten av samfunnet.

Om frontfaget og lønnsdannelsen Ekspandér faktaboks Lønnsoppgjørene i Norge bygger på den såkalte frontfagsmodellen.

Opplegget for forhandlingene bygger på at lønnsveksten i samfunnet tilpasses det konkurranseutsatt sektor over tid kan leve med.

Industriarbeidere i eksportbedriftene som konkurrerer internasjonalt, forhandler sin lønnsvekst først.

Resultatet blir normgivende for resten av samfunnet, som typisk ender med en sentral lønnsramme typisk lik eller lavere enn frontfaget.

Frontfagforhandlingene skjer mellom NHO-foreningen Norsk Industri og Fellesforbundet i LO, i den såkalte Verksted-/Industrioverenskomsten

En utfordring for frontfagmodellen er at det i privat sektor i større grad også gis lokale tillegg i tillegg til sentrale lønnstillegg.

Regjeringen satte i januar ned et utvalg som skal se på utviklingstrekk i økonomien som kan svekke oppslutningen om frontfagsmodellen.

Det partssammensatte utvalget som er nedsatt har som utgangspunkt at frontfagsmodellen videreføres.

– For oss og arbeidsfolk i Norge, er frontfagsmodellen et av de viktigste verktøyene vi har for at de i kommunal sektor skal få den samme lønnsveksten, sier LO-leder Følsvik.

Frontfagsoppgjøret i fjor endte på 3,7 prosent, mens prisene altså økte med nærmere 6 prosent.

Advarer Norges Bank

Følsvik sier at hun i utgangspunktet var fornøyd med lønnsforhandlingene i fjor.

– De kom til et ganske godt resultat i utgangspunktet i fjor, som ved normal prisøkning ville gitt kjøpekraftsforbedring.

Men høye priser det siste året har satt en stopper for denne forbedringen. Mat- og strømprisene har skutt i været, og krigen i Ukraina har fått konsekvenser for økonomien.

– Det har rett og slett gjort at prisene har skutt i været på en måte man ikke så for seg da man forhandlet i fjor, sier LO-lederen.

I tillegg har Norges Bank hevet renta flere ganger.

– Vi mener de har satt opp renta for fort og for mye. Norges Bank bør kjenne sin besøkelsestid og være varsomme med rentehevingene, så ikke vi får den type lønns- og prisspiraler.