Lønningene steg 4,1 prosent i fjor

TBU anslår i sin foreløpige rapport før lønnsoppgjørene at lønningene fra 2021 til 2022 steg med 4,1 prosent.

Størst lønnsvekst hadde industrifunksjonærene, som i snitt økte lønningene med 5 prosent, blant annet som følge av bonuser. Ansatte i finansbransjen økte også lønningene med 5 prosent, viser de foreløpige tallene.

Samtidig viser tall fra SSB at prisveksten for 2022 landet på 5,8 prosent.

Tallene innebærer at viser at de aller fleste tapte kjøpekraft etter skatt, i løpet av fjoråret.

Så mye økte lønningene i fjor Lønnsvekst Lønnsvekst prosent prosent Anslått 2021 Anslag 2022 overheng NHO-bedrifter i industrien i alt 3.1 4 1.7 - Industriarbeidere 2.8 3.5 1.3 - Industrifunksjonærer 3.1 5.04 2.1 Virke-bedrifter i varehandel 4.72 3.72 1.5 Finanstjenester 3.7 5 1.8 Statsansatte 2.8 4.45 1.3 Kommuneansatte 2.6 3.7 1.3 Spekter-bedrifter utenom helse 2.9 4 1 Helseforetakene 3.6 4.53 2.2

TBU anslår at prisene i år vil stige med 4,8 prosent. Dette er et usikkert anslag, som særlig påvirkes av krigen i Ukraina, og utviklingen i kronekursen.

Til sammenligning har Norges Bank en prisvekst på 4,7 prosent liggende inne i sin siste pengepolitiske rapport.

Et nytt anslag for prisveksten i år vil bli lagt frem 13. mars, nærmere lønnsoppgjøret.

Årslønnsveksten fra 2021 til 2022 i industrien samlet i NHO-området er foreløpig beregnet til 4,0 prosent, mens frontfagsrammen ble anslått til 3,7 prosent ved hovedoppgjøret i 2022.

Det er positivt at bedriftene innen frontfaget holdt seg på rammen på 3,7% i 2022, sier administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen.

– Men det er bekymringsfullt at spriket i lønnsutvikling mellom ulike sektorer er for høyt i 2022. Det er viktig at rammen som settes av frontfaget holdes i andre sektorer. Hvis ikke svekker vi konkurransekraften til eksportindustrien, sier han.

– Utover dette har vi ikke vurdert konsekvensene for kommende oppgjør, fastslår Stein Lier-Hansen.

– Tydelig at mange ikke forholder seg til frontfaget

– Når frontfagsrammen i fjor ble anslått til 3.7 %, og vi ser at lønnsveksten for industrifunksjonærer og ansatte innen finans ble 5 % er det tydelig at mange i privat sektor ikke forholder seg til frontfaget, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Mange forholder seg ikke til frontfaget, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Foto: NRK

Hun sier at tallene viser at lønna til de med høyere utdanning i offentlig sektor henger etter samtidig som bemanningskrisen i stat og kommune øker.

– Det er ikke bærekraftig, for verken velferdsstaten eller den koordinerte lønnsdannelsen, sier Unio-lederen.

Akademikerne: – Bekymret for at lønnsgapet til privat sektor øker

Akademikerne er nå bekymret for at det offentlige taper kampen om de med høy utdanning.

– Både staten, kommunene og sykehusene sliter med å beholde og rekruttere høyt utdannede. Det er stor mangel på blant annet IT-kompetanse, jurister og økonomer, og rekrutteringsutfordringer i skolen og helsetjenesten, sier Lise Lyngsnes Randeberg, leder i Akademikerne.

Hun sier at konkurransen om høyt utdannede er stor.

– Nå som mange i tillegg har en trangere økonomi, er det helt avgjørende at offentlig sektor bruker lønn som virkemiddel for å hindre at kompetansen forsvinner til det private, sier hun.