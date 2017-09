LO-forbund: Har ikke sett forskjell på Ap og Høyre i valgkampen

27,4 prosents oppslutning. Det dårligste resultatet for Ap i stortingsvalg siden partiets katastrofevalg i 2001.

Dagen derpå er dommen tydelig.

– Man har ikke sett forskjell på Ap og Høyre i valgkampen, og det gjør at grasrota vender partiet ryggen, sier Lars Johnsen, som selv er medlem av Rødt, til NRK.

– Jeg tror Ap falt da de begynte å lefle med KrF og Venstre, spesielt Venstre. Da var Ap langt unna sine kjernevelgere.

– Forsvarsforlik har vært skadelig

– SKADELIG: Lars Johnsen i Transportarbeiderforbundet mener man ikke ser forskjell på Ap og Høyre i flere store saker. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Mange av medlemmene i LO-forbundet Norsk Transportarbeiderforbund frykter ifølge Johnsen for arbeidsplassene. Det mener han Ap-ledelsen ikke har forstått.

– Fri flyt av arbeidskraft i Europa skaper utfordringer i arbeidsmarkedet. Men saken har ikke vært tema hos Ap i valgkampen, og det burde den ha vært, sier Johnsen.

– Forsvarsforliket har også vært skadelig og gjordt det vanskelig for Ap i nord. I flere store, viktige saker ser man ikke forskjell på Høyre og Ap, mener han.

– Er Støre rett mann til å lede partiet?

– Det vil jeg ikke mene noe om. Jeg er ikke medlem i Ap, sier Johnsen.

Ap-veteran mener Ap bommet på historiefortellingen

I ettermiddag skal Ap-leder Jonas Gahr Støre møte partiet og sentralstyret for en grundig gjennomgang av valget.

Selvransakelsens tid synker nok inn over Youngstorget, uttalte Bjarne Håkon Hanssen, tidligere mangeårig statsråd og stortingsrepresentant for Ap, etter at valgnederlaget var et faktum.

– Folk ikke har kjent seg igjen i Aps historiefortelling om utfordringen med ledighet, sysselsetting, økonomien og mer. Folk har sett seg rundt og sagt: «Stemmer dette?». Veldig mange har sagt nei til det, konstaterte Hanssen.

– Er blitt for usynlige gjennom forlik

Torbjørn Bongo, forbundsleder i Norges Offisersforbund mener Ap ikke har klart å få frem en alternativ politikk og ble for lik Høyre.

– Et sosialdemokratisk parti som inngår for mange kompromisser med de borgerlige, er med på å utviske forskjellene. Det så vi i Nederland, og jeg tror Ap her har opplevd noe av det samme, for eksempel i forsvarssaken, sier Bongo.

Også Jan Olav Andersen, leder i EL og IT Forbundet i LO, mener Ap har tapt på å prioritere brede forlik fremfor å kjøre egne saker.

– Jeg tror det har bidratt til å demobilisere velgere. Den måten å jobbe på i opposisjon kan bidra til å usynliggjøre forskjellene. Skatte- og asylforlik i opposisjon kan bidra til mindre synlighet for egen politikk, sier Andersen.

Han mener Høyre har tjent på at forskjellene ikke har vært tydelige.

– Det tjener en på fra en maktposisjon, sier Andersen.