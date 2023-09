Letemannskaper søker nå med helikopter over det rammede området, der minst fire biler og en buss ble tatt i skredet.

Foreløpig er det bare meldt om lettere skader på personer, men redningstjenesten jobber fortsatt på stedet for å forsikre seg om at ikke det ligger personer i skredområdet.

Kvikkleireskredet skal ha oppstått mellom gamle og nye E6 i Stenungsund, nord for Göteborg.

– Det er et område på cirka 500 meter i diameter som er rammet. Vi jobber for fullt, sier politiets pressetalsmann August Brandt lørdag morgen.

Nødetatene ble varslet klokka 01.45 natt til lørdag

– Tre skadde er fraktet til sykehus, opplyser vakthavende befal Fredrik Flyberg i politiet til nyhetsbyrået TT.

De skal være lettere skadet, men er i sjokk, uttaler Flyberg, ifølge SVT.

Det var ikke passasjerer i bussen som havnet i skredet.

Geotekniker: – Ikke et synkehull

Det ble først omtalt som et synkehull, men geotekniker Håkon Heyerdal, som har sett på bildene i media, er tydelig på at det er et kvikkleireskred.

Geotekniker Håkon Heyerdal Foto: June Witzøe

– Det ser ut til å være et større kvikkleireskred. Det er ganske store lokale forskyvninger i massene. Synkehull er det definitivt ikke, sier Heyerdal til NRK.

– Hva er forskjellen?

– Et synkehull er at masser forsvinner ned i et hull på grunn av en åpning lenger ned. Man kan se det i Oslo også, når et rør er lekk og masser forsvinner ned. Dette er ikke noe synkehull. Det man ser er skredkanten som har åpnet seg, svarer han.

Utsatt område

E6 nord for Göteborg er stengt i begge retninger.

Kommuneledelsen i Stenungsund er samlet til krisemøte lørdag morgen.

– Dette er et område som er veldig utsatt for kvikkleireskred. Historisk har det gått flere store skred her, sier Heyerdal.

Det ble sagt på stedet at det hadde regnet mye der den siste tiden, men Heyerdal sier kvikkleire normalt sett ikke påvirkes så lett av regn.

Foto: MIKAEL BERGLUND

Det skal være vanskelig å komme til ulykkesstedet fordi det fortsatt er stor rasfare.

Politiet har startet etterforskning

Det har den siste tiden vært gjennomført sprengningsarbeid i nærheten av skredområdet, skriver Expressen. Politiet undersøker om det kan kobles til skredet.

Ifølge den svenske avisen skal politiet avhøre arbeidere på byggeplassen.

Våknet av at lastebilen ristet

En lastebilsjåfør som parkerte for natten i det berørte industriområdet, våknet av at bilen hans ristet, forteller han til Dagens Nyheter.

– Jeg så trær falle og bakken liksom bare gled unna. Hamburgerrestauranten er helt ødelagt, huset er flyttet sikkert fem meter, sier han til avisen.

Bygninger i nærheter har fått skader, men det skal ikke dreie seg om boliger.

Flere biler har kjørt ut i skredet Foto: Mikael Berglund

Ber folk holde seg vekk fra område

Redningstjenesten opplyser at flere skred ikke kan utelukkes, og folk bes holde seg vekk fra området. Ifølge politiet ventes hendelsen å få «enorme» konsekvenser for trafikken i lang tid framover.

Et stort antall personer fra nødetatene er på plass. Foto: Mikael Berglund

– Statens geotekniska institut må gjøre avgjøre hvor stort det avsperrede område må bli, sier Flyberg i det svenske politiet.

Veien er viktig for langtransport mellom Sverige og Norge. Omkjøringsveien tar rundt 45 minutter ekstra.