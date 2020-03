Leger bryter retningslinjene – skriver ut malariamedisin til familie og venner

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ryktene om at hydroksyklorokin, som selges under navnet Plaquenil, kan fungere som forebyggende medisin mot koronaviruset og mot selve sykdommen covid-19 har svirret i fagmiljøet lenge.

Dette har ført til at norske leger har skrevet ut denne medisinen til seg selv og sine familier. Etter meldinger om hamstring innførte Statens legemiddelverk rasjonering på legemiddelet som blir brukt som malariamedisin.

Rasjoneringen av legemiddelet betyr at kun de med blå resept kan få medisinen på apoteket. Blå resept er til personer med alvorlig kronisk sykdom, som for eksempel revmatisme.

Noen leger har trosset disse innstrammingene og gitt blå resept til slektning og venner, forteller medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen.

– Etter at vi strammet inn har noen leger skrevet ut dette på blå resept uten at disse pasientene har hatt en diagnose som gjør at de skal kunne få hydroksyklorokin. Det liker vi ikke i det hele tatt, og det synes vi er veldig leit, sier Madsen.

– VELDIG LEIT: Etter at Statens legemiddelverk strammet inn, har noen brutt retningslinjene og skrevet det ut på blå resept, forteller medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen. Foto: Berit Roald

– Dette er brudd på retningslinjene

Madsen sier de har fått tilbakemeldinger fra apotek der det er tydelig at dette ikke er til pasienter som trenger legemiddelet.

– Vi har fått rapporter der det er åpenbart at de har skrevet dette ut på blå resept til pasienter som ikke har de sykdommene som kvalifiserer for å få Plaquenil på blå resept.

Legemiddelet brukes i behandling av kroniske sykdommer som revmatisme og Sjøgrens sykdom. Det brukes også som forebyggende behandling mot malaria.

Legemiddelverket tar ikke kontroll av leger, men de har et råd hvis et apotek oppdager at leger gjør dette.

– Dette er brudd på retningslinjene. Hvis et apotek oppdager dette, så er det fylkeslegen som har ansvaret for å følge opp leger som ikke følger retningslinjer.

Grafen viser hvordan salget av Plaquenil på hvit og blå resept har økt siden januar.

Skal bidra til rettferdig fordeling

Når man får en blå resept blir en viss sum dekket av staten. I mange tilfeller kan legen skrive ut medisiner på blå resept direkte. Dette kalles forhåndsgodkjent refusjon, står det på Helse-Norge sine nettsider.

100 tabletter Plaquenil koster 142 kroner. Man må betale en egenandel på 36 prosent av beløpet, og staten betaler resten.

– Det er en ganske billig medisin. I dette tilfellet er det ikke store summer, men det er en trygdemisbrukssak, sier leder for rådet for legeetikk og spesialist i allmennmedisin, Svein Aarset.

Han sier det er ulovlig å forskrive medisiner på blå resept når de ikke har krav på det.

– Blå resept administreres av Helfo. Dette er til pasienter med alvorlige kroniske lidelser, så hvis man skriver medisinen på blå resept til noen som ikke har den sykdommen, så er det misbruk av folketrygden.

– Det andre er at man på sett og vis gir disse pasientene en diagnose de ikke har.

ULOVLIG: Leder for rådet for legeetikk og spesialist i allmennmedisin, Svein Aarset, sier det er ulovlig å forskrive medisiner på blå resept når du ikke har krav på det.

Legeetikken sier at når det gjelder behandling av seg selv, familie og venner, skal leger bidra til en rettferdig ressursfordeling. De skal heller ikke søke og skaffe enkeltmennesker og grupper fordeler, forteller Aarseth.

Han synes det er ille at noen forfordeler seg selv, venner og familie, og at man går inn på en behandling som ennå ikke er godkjent.

– Særlig i denne situasjonen så synes jeg man skal følge gjeldende retningslinjer og behandles likt. En annen etisk side er at hvis man får mangel går det ut over dem som faktisk skal ha medisinene.

Forskes på virkningen på covid-19

Hydroksyklorokin prøves ut i en rekke studier over hele verden, også i Norge. Det er høyst uklart hvilken effekt dette vil ha på koronaviruset, sier Madsen.

– Det er noen studier som viser at det kan virke ganske forebyggende mot alvorlige sykdommer hvis du tar det tidlig i sykdomsforløpet, men så er det andre studier som viser at det ikke har noen effekt på pasienter med alvorlig sykdom, så foreløpig vet vi ikke om dette har god effekt eller ikke.

Madsen sier det prøves ut over hele verden i en rekke studier.

– Det starter også studier i Norge, hvor man vil se på effekten av hydroksyklorokin som er en variant. Det finnes også et annet stoff som heter klorokinfosfat og det ser ikke ut til å være så effektivt, så i første omgang så prøver man ut hydroksyklorokin.

FORSKER PÅ MEDISINEN: Forskere ved Universitet i Minnesota bruker prøver av koronaviruset for å se om malariamedisinen som inneholder hydroksyklorokin kan forebygge og redusere alvorlighetsgraden av sykdommen Covid-19. Bildet ble tatt 19. mars. Foto: Craig Lassig / Reuters

Tror ikke det blir mangel på medisinen

Madsen sa til NRK i forrige uke at det var grupper på Facebook der helsepersonell skrev at man måtte skyndte seg og kjøpe medisinen. Salget steg fryktelig raskt, og de fryktet at de skulle gå tomme.

Men i dag tror han ikke det, av flere grunner. Det er mye Plaquenil tilgjengelig for Norge, og firmaene som produserer hydroksyklorokin vil øke produksjonen.

– Det selges under forskjellige navn, men de vil øke produksjonen, og det er et enkelt legemiddel å produsere. Vi tror det skal gå bra.

Madsen sier det blir spennende å se om legemiddelet i det hele tatt virker, for det vet ingen enda, men at det har vært noen positive studier.

– De har vist at det har effekt, og særlig i tidligere forløp i sykdommen. Og i andre studier har det vist ingen effekt. Vi vet ikke, og derfor blir det gjort massevis av studier rundt omkring i verden.

FORSKER PÅ LEGEMIDDELET: En forsker ved Universitet i Minnesota ser om malariamedisinen kan forebygge og redusere alvorlige bivirkninger av sykdommen Covid-19. Bildet ble tatt 19. mars. Foto: Craig Lassig / Reuters