Forskarar fryktar ein opioidepidemi i Noreg

– Eg kalla meg sjølv reseptnarkoman, fordi det var det eg følte at eg var.

I fire år var Dagfinn Glad (55) avhengig av opioid. Glad fekk stoffet med morfinliknande effekt for å lindra smertene etter ein ryggskade i 2005.

– Det tok omtrent eitt år før kroppen var så avhengig at eg heile tida måtte gå til legen og seia: Eg må auka dosen, for eg har meir smerter, seier Glad.

Dagfinn Glad ramla på glatta i 2005. Det var starten på smertehelvete og kvardagen med smertestillande medisinar. Dette biletet er teke i 2007. Foto: Privat

Fakta om opioid Ekspandér faktaboks Opioid er fellesnemninga på stoffgruppa som verkar på opiodreseptorane i hjernen. Det vil seia at dei verkar inn på sentralnervesystemet, og kan med dette blant anna lindra smerte.

Opioid består av stoff som er direkte vunne ut frå opiumsvalmuen, som til dømes morfin og kodein, og dei som er kunstig framstilte, slik som oksykodon. Nokre syntetiske opioid er illegale.

Dei vanlegaste rusgivande opioida blir rekna som narkotika.

Opioid har vore brukt i tusenvis av år, og er i dag framleis dei viktigaste legemidla i smertebehandling og som anestesimiddel.

Opioid som er laga og føreskrive for medisinsk bruk, er også omsette illegalt.

Opioid blir også brukte i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) av opioidavhengigheit.

Dei fleste opioida verkar bedøvande og angstdempande med kvalme og forstopping som vanlege biverknadar. Høge dosar kan gjera deg sløv og euforisk.

Opioid er sterkt vanedannande, og avhengigheit kan også utviklast der opioidet er gitt som smertebehandling

Dersom ein nyttar opioid over lang tid vil ein utvikla ein toleranse for dei fleste av effektane til stoffa.

Dersom bruken av opioid blir avbrote, vil ein kunna venta abstinensar som uro, angst, irritabilitet, bein- og leddsmerter, sveitting, tåreflod, rennande nase og store pupillar. Ein kan også kunna oppleva auka blodtrykk og puls, skjelvingar, magekrampar og diaré. Kilde: OUS, Rusopplysningen, FHI

Tre teikn uroar forskarane

Ordet opioid stammar frå ordet opium. Opium er namnet på den mjølkekvite plantesafta som kjem ut når ein skjer snitt i ein moden opiumsvalmue. Opioid er altså stoff som liknar opium og blir brukte som smertestillande legemiddel, eller som rusmiddel.

Oversikt over tal på brukarar av opioid per år. I 2020 fekk over 550.000 nordmenn utlevert minst eitt opioid frå apotek, men det er ikkje dette talet som gjev forskarane størst bekymring. Grafikk: SERAF og FHI

Svetlana Skurtveit, forskar ved Folkehelseinstituttet og professor ved Senter for rus- og avhengigheitsforsking på Universitetet i Oslo, leier prosjektet «Hvordan unngå en opioidepidemi Norge: Fokus på behandling av kroniske smerter».

Opioid fungerer godt på akutte smerter, men effekten er tvilsam når ein bruker opioid over lang tid. Samstundes er alternativa få for langvarige smertepasientar.

– Målet med prosjektet er å optimalisera behandlinga av pasientar med kroniske smerter, og minimera risiko knytt til behandlinga, seier Skurtveit.

Svetlana Skurtveit seier at det er fleire urovekkjande teikn knytt til opioidbruken i Noreg også. Foto: Privat

Dei har nyleg fått finansiering av Noregs forskingsråd. Prosjektet startar offisielt i juni, men forskarane har allereie byrja å samla inn data knytt til opioidbruken i Noreg. Dei ser fleire urovekkjande teikn.

– Det er særleg tre forhold eg vil trekkja fram, seier Skurtveit og peiker på:

Ein auke i bruken av det sterke opioidet oksykodon. Ein auke i talet på langvarige smertepasientar som blir behandla med opioid på blå resept. Ein auke i talet på overdosedødsfall som er skulda av føreskrivne opioid, og ikkje heroin.

Fakta om opioid til medisinsk bruk Ekspandér faktaboks Under følgjer ei liste over opioid som blir brukte i medisinsk behandling. Lista er ordna alfabetisk etter namnet på innhaldsstoffet. Salsnamna på dei preparata som blir selde i Noreg står i parentes. Alfentanil (Alfentanil, Rapifen) er eit sterkt opioid som finst som injeksjonsvæske og som blir brukt i samband med kortvarig anestesi.

(Alfentanil, Rapifen) er eit sterkt opioid som finst som injeksjonsvæske og som blir brukt i samband med kortvarig anestesi. Buprenorfin (Temgesic, Subutex, Suboxone, Norspan, Bugnanto, Bunalict, Buprefarm, Buprenorphine, Buvidal) er eit sterkt opioid. Stoffet blir hovudsakleg brukt i behandlinga av opioidavhengigheit i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), men kan også nyttast til behandling av sterke smerter. Buprenorfin finst som tablettar som blir lagde under tunga, som plaster og som injeksjonsvæske.

(Temgesic, Subutex, Suboxone, Norspan, Bugnanto, Bunalict, Buprefarm, Buprenorphine, Buvidal) er eit sterkt opioid. Stoffet blir hovudsakleg brukt i behandlinga av opioidavhengigheit i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), men kan også nyttast til behandling av sterke smerter. Buprenorfin finst som tablettar som blir lagde under tunga, som plaster og som injeksjonsvæske. Etylmorfin (Cosylan, Solvipect comp) blir gitt som mikstur og har i hovudsak hostelindrande verknad, men også ein viss sløvande effekt og kan i likskap med dei andre opioida gi rus. Etylmorfin blir delvis danna om til morfin i kroppen.

(Cosylan, Solvipect comp) blir gitt som mikstur og har i hovudsak hostelindrande verknad, men også ein viss sløvande effekt og kan i likskap med dei andre opioida gi rus. Etylmorfin blir delvis danna om til morfin i kroppen. Fentanyl (Abstral, Durogesic, Fentanyl, Instanyl, Leptanal, PecFent) er eit sterkt opioid som finst som injeksjonsvæske, tablettar til å leggja under tunga, plaster og nasespray. Fentanyl blir i hovudsakleg brukt i samband med anestesi, og til sterke langvarige smerter, samt som smertelindring av sterke gjennombrotssmerter hjå pasientar som allereie har vedlikehaldsbehandling med andre opioid.

(Abstral, Durogesic, Fentanyl, Instanyl, Leptanal, PecFent) er eit sterkt opioid som finst som injeksjonsvæske, tablettar til å leggja under tunga, plaster og nasespray. Fentanyl blir i hovudsakleg brukt i samband med anestesi, og til sterke langvarige smerter, samt som smertelindring av sterke gjennombrotssmerter hjå pasientar som allereie har vedlikehaldsbehandling med andre opioid. Hydromorfon (Hydofon, Palladon) er eit sterkt opioid. Det finst som injeksjonsvæske og blir brukt mot sterke smerter.

(Hydofon, Palladon) er eit sterkt opioid. Det finst som injeksjonsvæske og blir brukt mot sterke smerter. Ketobemidon (Ketorax, Ketogan) er eitt sterkt opioid som finst som tablettar, stikkpiller og injeksjonsvæske og som blir brukt mot sterke smerter.

(Ketorax, Ketogan) er eitt sterkt opioid som finst som tablettar, stikkpiller og injeksjonsvæske og som blir brukt mot sterke smerter. Kodein (Altermol, Kodein, Paralgin forte, Paralgin Major, Pinex Forte, Pinex Major, Paramax Comp) er eit svakt opioid som blir brukt for moderate til sterke smerter. Det finst som tablettar og stikkpiller, ofte i kombinasjon med paracetamol.

(Altermol, Kodein, Paralgin forte, Paralgin Major, Pinex Forte, Pinex Major, Paramax Comp) er eit svakt opioid som blir brukt for moderate til sterke smerter. Det finst som tablettar og stikkpiller, ofte i kombinasjon med paracetamol. Metadon (Metadon) er eit sterkt opioid som blir brukt som substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet og ved sterke smerter. Metadon finst som mikstur og tablettar.

(Metadon) er eit sterkt opioid som blir brukt som substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet og ved sterke smerter. Metadon finst som mikstur og tablettar. Morfin (Morfin, Morphine, Dolcontin, Malfin, Oramorph, Dropizol) er eit sterkt opioid. Morfin blir gitt som tablettar, mikstur, dropar eller som injeksjon, og blir hovudsakeleg ved behandling av sterke smerter.

(Morfin, Morphine, Dolcontin, Malfin, Oramorph, Dropizol) er eit sterkt opioid. Morfin blir gitt som tablettar, mikstur, dropar eller som injeksjon, og blir hovudsakeleg ved behandling av sterke smerter. Oksykodon (OxyContin, OxyNorm, Targiniq, Oxycodone, Reltebon Depot, Targin) er eit sterkt opioid som finst som tablettar, kapslar, mikstur og til injeksjon, og blir brukt mot sterke smerter.

(OxyContin, OxyNorm, Targiniq, Oxycodone, Reltebon Depot, Targin) er eit sterkt opioid som finst som tablettar, kapslar, mikstur og til injeksjon, og blir brukt mot sterke smerter. Petidin (Petidin) er eit sterkt opioid som finst som stikkpiller og til injeksjon, og som blir brukt mot sterke smerter.

(Petidin) er eit sterkt opioid som finst som stikkpiller og til injeksjon, og som blir brukt mot sterke smerter. Remifentanil (Ultiva) er eit sterkt opioid som finst som injeksjonsvæske og som blir brukt i samband med anestesi.

(Ultiva) er eit sterkt opioid som finst som injeksjonsvæske og som blir brukt i samband med anestesi. Sufentailn (Sufenta) finst som injeksjonsvæske og blir brukt i samband med anestesi og epidural smertelindring på sjukehus.

(Sufenta) finst som injeksjonsvæske og blir brukt i samband med anestesi og epidural smertelindring på sjukehus. Tapentadol (Palexia, Palexia depot) er eit sterkt opioid som finst som tablettar og depottablettar til lindring av moderate til sterke akutte smerter.

(Palexia, Palexia depot) er eit sterkt opioid som finst som tablettar og depottablettar til lindring av moderate til sterke akutte smerter. Tramadol (Tramadol, Nobligan, Tramagetic OD, Tramagetic Retard, Trampalgin) er eit svakt opioid som blir brukt til behandling av moderate til sterke smerter. Det finst som tablettar og kapslar, eventuelt i kombinasjon med paracetamol. Kilde: OUS

Aukande bruk av «oksykodon»

I USA føregår det ein opioidepidemi.

Ein omfattande og ukontrollert bruk av opioid har ført til at ein stor del av befolkinga har blitt avhengige, med tragiske konsekvensar som misbruk, overdosar og dødsfall.

I USA dreiv produsentane ein svært aggresiv marknadsføring av oksykodon. Bodskapen var at dei trygt kunne føreskrivast, utan risiko for utvikling av avhengigheit. Det viste seg å ikkje vera riktig. Foto: Patrick Semansky / AP

Oksykodon, eit opioid med kraftig effekt, var sentralt i utviklinga av opioidepidemien i USA.

I Noreg observerer forskarane ein auke i talet på brukarar av oksykodonpreparat.

– I 2020 var det over 60.000 pasientar som fekk utlevert oksykodonpreparat på resept, seier Skurtveit.

Talet på pasientar som har fått utlevert oksykodon på resept. Oksykodon var sentralt av utviklinga av opioidepidemien i USA. Grafikk: SERAF og FHI

Talet på langvarige brukarar aukar

I 2008 innførte Helsedepartementet ei endring i blåreseptordninga som gjorde at spesialistar kunne føreskriva opioid til langvarige smertepasientar. I 2016 endra departementet blåreseptordninga igjen. Då kunne òg fastlegane føreskriva opioida.

– Kva har de sett etter denne endringa?

– Vi har sett ein auke i talet på pasientar som får føreskrive opioid på blå resept. Vi er uroa for at langvarig bruk kan føra til at fleire får problem med avhengigheit, seier Skurtveit.

I 2009 fekk ca. 5500 personar opioid på blå resept for langvarige smerter. I dag er det i overkant 18.000 personar.

Talet på pasientar som får opioid på blå resept. Auken var markant mellom 2016 og 2017. Truleg fordi fastlegane då kunne byrja å føreskriva opioid. Grafikk: SERAF og FHI

Svetlana Skurtveit seier at talet på langvarige brukarar også er aukande. Dei ti siste åra ser dei ein auke på 10.000 personar.

– Kor mange er langvarige brukarar i dag?

– Med vår definisjon er det ca. 60.000 pasientar. Det vil seia at dei bruker opioid dagleg og i minst eit halvt år, presiserer Skurtveit.

Vil revidera retningslinjene

Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet seier at endringa i 2008 blei gjort for å betra forholda for pasientar med kroniske, sterke smerter. Dei skulle få refusjon for legemiddel på lik linje med andre pasientgrupper.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen, seier at det er sett i gang eit arbeid med å revidera retningslinjene om opioid. Foto: GURO LANGEHAUG GRØNN / NRK

– Omlegginga til at fastlegen til pasienten skal søkja med bruk av låge dosar, er i tråd med dei faglege anbefalingane som Helsedirektoratet kom med i sine retningslinjer i 2014, fortel statssekretæren vidare.

Ho legg til at det er sett i gang eit arbeid med å revidera desse retningslinjene.

– Direktoratet vil då også sjå på om det skal gjerast endringar i vilkåra for refusjon, seier Erlandsen.

Fakta om blåreseptordninga Ekspandér faktaboks Dersom du har ein alvorleg sjukdom, kan staten delvis dekkja utgifter til medisinane dine på blå resept.

Ved kjøp av medisin på blå resept betalar du 39 prosent av reseptbeløpet i eigendel, men ikkje meir enn 520 kroner per resept for ei mengd som svarar til bruk i tre månadar.

I mange tilfelle kan legen skriva ut medisinar på blå resept direkte. Dette blir kalla for førehandsgodkjent refusjon.

Viss medisinen ikkje kan føreskrivast direkte på blå resept, kan legen på vegner av pasienten søkja om at pasienten får dekkja dette. Dette blir kalla individuell stønad.

I 2008 blei det innført ei endring i blåreseptordninga, då refusjonskode – 71 blei oppretta.

Med denne refusjonskoden kunne legar søkja om individuell stønad til opioid.

I starten var det berre legar ved tverrfaglege smerteklinikkar som kunne søkja om individuell stønad, men frå 2016 kunne også fastlegar søkja.

Fastlege kan søkja om døgndosar opp til 100 mg orale morfinekvivalentar til pasientar med avklart smertetilstand.

For døgndosar frå 100 mg opp til 300 mg orale morfinekvivalentar og ved uavklart smertetilstand, må lege ved tverrfagleg smerteklinikk søkja.

Døgndosar som overstig 300 mg orale morfinekvivalentar, blir ikkje dekkja på blå resept. Kilde: Helsenorge, Helfo.

Håpar historia kan vera til hjelp

Dagfinn Glad trur han sannsynlegvis hadde vore sprøytenarkoman i dag om han ikkje hadde fått hjelp til å slutta med opioida.

– Eg klarte ikkje å slutta sjølv. Eg måtte gi meg fordi at kroppen blei så sliten. Det var så ubehageleg å vondt å halda på slik, seier han.

Dagfinn Glad har slutta å gå fast på opioid. Han fekk til slutt operert inn ein «kontrollboks» som held smertene i sjakk. Foto: Privat

– Då var det veldig lett å førestilla seg det å vera narkotikaavhengig då, og ikkje få den daglege dosen, legg han til.

Dagfinn Glad har valt å vera open om opioidavhengigheita i håp om at informasjonen skal koma ut til folk.

Dagfinn Glad håpar at historia hans kan bidra til at informasjonen om opioid kjem ut til folk. Foto: Privat

– Det er det viktigaste av alt. Det sit frykteleg mange i landet vårt og skammar seg over at dei har blitt misbrukarar. Det meiner eg er heilt feil. Dei har ikkje noko å skamma seg over. Det går på informasjon, og det går på det å finna den rette hjelpa, seier han.