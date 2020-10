Justisministeren om ukultur i politiet: Trodde vi hadde lært mer etter metoo

Forskerne Dag Ellingsen og Ulla-Britt Lilleaas har sett på hvorfor det er så få kvinner innen politiets mest framskutte operative områder.

I studien, som blant annet omfattet Utrykningsenhet i Vest politidistrikt, avdekket forskerne flere tilfeller av seksuell trakassering og uønsket adferd.

Justisminister Monica Mæland møtte pressen etter at studien ble gjort kjent.

– Jeg forventer at det ryddes opp i dette, og jeg vil ta dette opp med politidirektøren når jeg møter henne om kort tid, sier hun

Mæland sier hun vil være forsiktig med å spekulere.

– Men det er en maktkultur, og det har vært en mannskultur, sier hun.

Det er ikke er akseptabelt at ledere utnytter sine posisjoner, mener Mæland, som ber politidirektøren ta tak.

– Vi skal ikke ha en ukultur i politiet, og det er viktig at politidirektøren tar tak i seksuell trakassering. Vi aksepterer ikke at ledere utnytter posisjonene sine på denne måten, og for å være ærlig trodde jeg at vi hadde lært mer etter metoo, sier hun.

Fikk høre om «knulletorsdag»

– Jeg fikk høre om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger i bytte mot gunstige vakter eller gode referanser. Jeg fikk høre om festkultur – og om såkalt «knulletorsdag», sier politidirektøren i en pressemelding.

Politidirektør Benedicte Bjørnland lover at politiet skal være en trygg arbeidsplass. Foto: Heiko Junge

Det har blant annet kommet frem at enkelte politifolk, som har vært instruktører på politiutdanningen, skal ha hatt sex med kvinnelige studenter.

Funnene ble offentliggjort i fjor og Vest politidistrikt skal nå ha tatt tak i problemet, ifølge Bjørnland.

– Politidistriktet har også tatt tak i funnene og jobbet systematisk med å kartlegge omfanget og endre kultur, sier Bjørnland.

Det var fagbladet Politiforum som først omtalte saken.

Skal være en trygg arbeidsplass

Politidirektøren forsikrer at politiet skal være en trygg og god arbeidsplass. Det satt inn flere tiltak for å få bukt med den uønskede atferden.

– I årets medarbeiderundersøkelse i politiet ser vi en nedgang fra forrige måling i rapportering på seksuell trakassering fra cirka 2 til 1,3 prosent. Selv om prosenten er lav, snakker vi om over 200 medarbeidere som har opplevd uønsket adferd på arbeidsplassen. Hvert eneste tilfelle er ett for mye. Det er behov for å iverksette mer kraftfulle tiltak fremover, sier Bjørnland.

Politidirektøren vil blant annet en ny medarbeiderundersøkelse som skal gjøre det lettere å avdekke seksuelt trakassering.