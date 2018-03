Går 186 kilometer for å ha intimkonsertar for skituristar

Daniel Kvammen (født 27. april 1988) er en norsk låtskriver og musiker (vokal og gitar) fra Geilo.

Album:

Fremad i alle retninga (2015)

Vektlaus (Januar - 2017)

Maktlaus (Oktober - 2017)

Han ble nominert til tre priser under Spellemannprisen 2015 for årets låt for «Du fortenar ein som meg», årets nykommer og tekstforfatter for Fremad i alle retninga.