Lagmannsretten: Enger får millionerstatning

Tidligere Yara-sjef Thorleif Enger ba om å få erstatning fordi han ble etterforsket for grov korrupsjon fra 2011.

Sommeren 2015 ble han feilaktig dømt av tingretten. Først ved årsskiftet 2016 til 2017 ble Enger frikjent, men på veien dit hadde han opplevd å bli siktet, tiltalt, pågrepet og varetektsfengslet fordi han var under etterforskning.

Borgarting lagmannsrett mener Enger har krav på 9,27 millioner kroner i erstatning. Han får også renter, og oppreisning på 128.000 kroner.

– Lagmannsretten har gjort det klart at det er staten, og ikke Thorleif Enger som skal bære tapet som skyldes en uriktig tiltale og den uriktige straffedommen i tingretten. Etter lagmannsrettens frifinnelse i straffesaken har Enger krav på erstatning, sier Engers advokat Hanne Skaarberg Holen i EY til NRK.

Staten må betale Enger innen to uker, ifølge dommen. Regjeringsadvokaten har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser.

Gikk glipp av jobber

Det vakte stor oppsikt da Økokrim åpnet etterforskning mot flere Yara-topper i 2011. Enger ble utsatt for omfattende oppmerksomhet fra media.

Retten mener Enger gikk glipp av inntekter etter han ble tiltalt i 2014, og sannsynligvis ville fått nye styreverv og andre oppdrag hvis det ikke hadde skjedd.

Dommen sier at Enger skal ha full erstatning for pengene han tapte etter han ble tiltalt i 2014, og få dekket halvparten av inntektene han gikk glipp av i 2012 og 2013.

Staten uenig i hvem som skal betale

Enger mente selv han hadde krav på 13,8 millioner kroner i erstatning, i tillegg til oppreisning.

Staten var enig i at Enger hadde et stort økonomisk tap, men argumenterte for at Enger selv måtte ta deler av regningen.

Staten argumenterte for at Enger hadde oppført seg på en måte som gjorde at det var naturlig å etterforske ham.

Retten ga ikke full støtte til dette, men mente at noe av kravet til Enger måtte settes ned.

Staten mente også at Enger ikke hadde krav på oppreisning, men retten mente Enger også hadde krav på dette fordi etterforskningen og tiltalen var en stor belastning.