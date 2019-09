Kvinne kastet på sjøen i Oslo

Politiet ble kontaktet av to vitner som hadde sett at kvinnen ble kastet på sjøen like etter klokken 03.30 natt til søndag.

– Da nødetatene kom til stedet var kvinnen i vannet. Vi klarte ikke å få kontakt med henne fra land, så da hoppet en fra patruljen ut i vannet og fikk hentet henne opp på land, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NRK.

Kvinnen fikk behandling på stedet av ambulansepersonell. Hun ble senere sendt til Legevakten for videre behandling.

Hun har forklart til politiet at hun gikk sammen med to menn. En av mennene skal ha løftet henne opp på skuldrene og kastet henne i sjøen.

Ser svært alvorlig på saken

Pedersen forteller at politiet ser svært alvorlig på saken.

– Hvis vi ikke hadde vært så heldige at det var to observante vitner som hadde sett dette så er det ikke sikkert at det hadde gått bra.

Kvinnen skal ikke være fysisk skadet etter hendelsen.

– Hun hadde lav kroppstemperatur, men ellers skal tilstanden være god, opplyser Pedersen.

Ifølge Meteorologisk institutts målestasjon på Blindern var det 8 grader i Oslo, søndag morgen klokken fem.

To menn løp fra stedet

Vitner så to personer løpe fra stedet etter at kvinnen hadde blitt kastet i vannet. Søndag morgen meldte de to mennene seg på politihuset på Grønland. De er nå i avhør hos Krimvakten

Politiet vet foreløpig ikke hvorfor kvinnen ble kastet på sjøen. De vet heller ikke hvilken relasjon det er mellom kvinnen og de to mennene.

– Det mye som tyder på at de har kommet gående sammen til stedet hvor hun ble kastet på sjøen, utover det vet vi ikke noe om det er noen relasjon eller hva slags relasjon det er snakk om, sier Pedersen.

I tillegg til å avhøre vitner jobber politiet med å hente inn bilder fra videoovervåkning i området.