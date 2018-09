Kutter skillet mellom sommer- og normaltid

Under den årlige talen til EU-parlamentet om unionens tilstand, bekreftet Juncker i dag at han vil ha slutt på vekslingen mellom sommertid og normaltid i EU.

Det har foreløpig ikke lyktes NRK å få en kommentar fra næringsdepartementet, som har ansvaret for å passe tiden i Norge, men «tidsminister» Torbjørn Røe Isaksen har tidligere uttalt at «uansett hva EU kommer frem til, vil det påvirke Norge».

– Et viktig argument for sommertid i Norge har vært at næringslivet da følger samme regler som i andre land, sa Røe Isaksen til NTB i august.

Som ansvarlig statsråd for Justervesenet er det han som har ansvar for tiden her til lands. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Bakgrunnen for EU-kommisjonens ønske om å skrote ordningen, er en omfattende undersøkelse som ble sendt rundt til EUs borgere. Der svarer mer enn 80 prosent at de ikke vil ha ordningen med sommertid og normaltid.

4.6 millioner europeere har svart på undersøkelsen som ble gjennomført fra juli til august.

– Vi har hatt en avstemning, millioner har svart og flertallet har sagt at de ønsker at det blir sommertid hele året. Det vil det også bli, sa Juncker til ZDF etter resultatene ble kjent.

EU-landene bestemmer selv

En endring av ordningen vil si at man fjerner en lov fra 1996 der Norge og alle EU-land ble enige om at sommertiden starter siste søndag i mars og slutter siste søndag i oktober.

EU-kommisjonen åpner nå for at EU-landene selv kan bestemme om man vi ha sommertid hele året.

Det er ikke kjent når ordningen kan tre i kraft, men det kan skje i 2020 eller 2021.

EUs transportkommissær Violeta Bulc har tidligere uttalt at forslaget om å fjerne ordningen vil innebære at hvert enkelt medlemsland får velge om de vil innføre permanent sommer- eller normaltid.

Stillingen av klokken fram og tilbake har pågått lenge. Ordningen ble i noen europeiske land innført under første verdenskrig. Formålet var å spare energi.