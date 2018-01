Kulturministeren ba om svar fra NRK om distriktstilbudet

NRKs omlegging av distriktsnyhetene har blant annet ført til at flere stortingspolitikere har sendt inn formelle spørsmål til kulturminister Trine Skei Grande, skriver Medier 24 mandag.

Blant dem er Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani, som inntil nylig var mediepolitisk talsperson.

– Hvordan mener medieministeren NRK klarer å fylle tomrommet og bidra til medie- og innholdsmangfold i hele landet med kortere distriktsnyheter? spurte Gharahkhani 12. januar.

Gharahkhani trakk i sin begrunnelse fram at «det har kommet kraftige reaksjoner i hele landet på kortere distriktsnyheter».

Skal reflektere mangfold

Tidligere kulturminister Linda Hofstad Helleland ba så om en avklaring fra NRK om arbeidet med distriktstilbudet, før hennes arvtaker Trine Skei Grande 18. januar svarte på spørsmålet fra Ap-politikeren.

– Ifølge NRK-plakaten skal NRK reflektere det geografiske mangfoldet i Norge, ha et godt lokalt tilbud og være til stede i alle fylker, skriver Grande. Hun skriver videre at NRK har opplyst at det kontinuerlig jobbes med å forbedre distriktstilbudet.

Kulturministeren trekker også fram i svaret sitt at NRK og kringkastingssjefen ifølge NRKs vedtekter har redaksjonell frihet å bestemte hvordan allmennkringkastingsoppdraget best kan oppfylles.

Hele svaret fra Grande ligger ute på Stortingets nettsider. Spørsmålet ble lagt ut i forkant av statsrådsbyttene, og Helleland står dermed som avsender på svaret fra Grande.

Svar til Grande

NRKs distriktsdirektør Grethe Gynnhild-Johnsen har svart om omleggingen av distriktsnyhetene. Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Fra nyttår fikk distriktskontorene i NRK nye sendetider på TV, og den totale sendetiden har blitt redusert med fem minutter.

Tilbakemeldingene lot ikke vente på seg, og NRKs distriktsdirektør Grethe Gynnhild-Johnsen svarte om omleggingen i et innlegg på nordnorskdebatt.no.

NRKs ledelse svarte 15. januar på spørsmål fra kulturministeren om endringene i direktesendingene.

– NRK arbeider kontinuerlig for å forbedre distriktstilbudet og hvordan innholdet når publikum. Nye medievaner viser at folk i større grad søker hyppigere og raske nyhetsoppdateringer gjennom døgnet. Dette preger også oppslutningen om distriktssendingene på TV, skrev ledelsen i brevet til Kulturdepartementet.

Videre i brevet heter det at «Målet med omleggingen av TV-sendingene er å fokusere på de viktigste sakene og tettere følge utviklingen i disse.»