Kronprinsesse Mette Marit: Fremdeles tungt å snakke om Ari Behns død

– Jeg synes det er vanskelig å snakke om det fremdeles. Ari var jo et menneske jeg var veldig, veldig glad i, og alle var veldig glad i. Det at han sleit sånn som han gjorde, og valgte å avslutte livet sitt. Det er veldig tungt.

Det sier kronprinsesse Mette Marit i et intervju med NRK. Intervjuet er gjort i forbindelse med programmet Året med kongefamilien, som sendes på NRK1, 25. desember.

Åpenhet er viktig

– Jeg er først og fremst veldig stolt av jentene til Ari, og spesielt Maud som greide å holde denne nydelige talen i begravelsen. Men også resten av familien til Ari som valgte å være åpne om det.

Maud Angelica Behn holder tale under sin fars begravelse. Foto: NRK

Hun tror åpenheten skapte en mulighet for folk over hele landet til å snakke om hvordan de hadde det.

–Jeg tror folk fikk en følelse av at de måtte passe på folk som de visste sleit.

Kronprinsesse Mette Marit har vært beskytter for Rådet for psykisk helse fra 2001. Hun sier det har skjedd store forandringer i Norge i de årene hun har jobbet innenfor dette feltet. Samtidig ser hun at det er mange som ikke får den hjelpen de trenger, og som ikke tør å være åpne om problemene sine.

Kronprinsessen og Kronprinsen møtte tidligere i år organisasjoner som jobber for psykisk helse på teams. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

– Jeg tror det handler om at når vi ikke fungerer, så føler vi på veldig mye skam sjøl. Derfor er det vanskelig å være åpen om det. Det finnes mange fordommer om hvordan det er å både lide av alvorlige tunge psykiske lidelser, men også det å slite, sier kronprinsessen.

– Man må huske det at over halvparten av dem som bor i Norge kommer, i løpet av livet, til å slite med psykiske helseplager.

På spørsmål om hun har slitt med plager selv, svarer hun:

– Det er klart jeg har det. Heldigvis må man huske på at det å ha en av de vanligste formene for problemer med psykisk helse, det er at det går an å skape seg et godt liv selv om man har psykiske utfordringer. Det er noe av det viktigste jeg kan si.

Det er mulig å få god hjelp og få et bedre liv. Kronprinsesse Mette Marit

Tiltakene under koronapandemien har ført til stengte skoler, universiteter, treningssentre og andre steder der folk pleier å møtes. Mange føler seg isolert.

Kronprinsesse Mette Marit: På markering av Verdensdagen for psykisk helse sammen med Mental Helse Ungdom i 2016. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Jeg tror nok jeg er mest bekymret for dem som sliter mest fra før. De som sliter mest fra før har det ekstra vanskelig i dag.

Hun sier at det er viktig at vi passer på hverandre i denne tiden vi er inne i nå, og at vi tenker spesielt på de unge.

– For unge som kanskje fra før av er ensomme, som mister de fleste av arenaene der de får øvd seg på å være sammen med andre, at de arenaene er borte, det tror jeg er utfordrende for mange. Og jeg tror vi kommer til å se konsekvensene av det i mange år framover.

Råd i en vanskelig tid

– Kjenner du noen som er ensomme, ta kontakt. Jeg tror at det vi kan gjøre alle sammen, er å være et medmenneske i denne tiden. Det tror jeg er det viktigste. Hvis man føler at man kommer til kort, at man ikke vet hva man skal si, så må man huske på at det handler bare om å ha helt vanlige samtaler.

Kronprinsessen tror det viktigste er å oppleve at man blir sett.

– Det viktigste er at man er sammen og opplever en form for fellesskap, nesten uansett hva slags fellesskap det er.

Har man vært ensom lenge, oppleves terskelen for å ta kontakt med andre mye større.

– Det å øve seg på å finne sosiale arenaer hvor man kan trene på det å være sammen med folk, det tror jeg er veldig viktig, sier kronprinsessen, og fortsetter:

– Det er viktig å skape seg gode rutiner.

– Stå opp tidlig, ta en dusj, holde på søvnrutiner, spise mat regelmessig, komme seg ut i sola, det tror jeg er veldig viktig.

– Å gjøre aktiviteter sammen er fint.

– Det å gå en tur sammen med noen. Det å få litt nye impulser, å prøve en ny aktivitet, alle sånne ting tror jeg kan være viktig, sier kronprinsesse Mette Marit.

Unge Voksne

Hjelpeorganisasjonene opplevde enorm pågang etter Ari Behns bortgang. Hjelpetelefoner og chattetjenester ble overbelastet.

– Vi ble kontaktet i alle kanaler av unge som hadde behov for å snakke med noen, sier kommunikasjons- og innsamlingssjef i Mental Helse Ungdom, Line Toft.

Hun tror åpenheten rundt Ari Behns død er mye av årsaken til at så mange tok kontakt.

Organisasjonen opplevde at behovet for å komme med et tilbud til aldersgruppen 18–35 år var stort. De opprettet en chat, spesielt rettet mot denne målgruppen. Her kan de dele tankene sine og få svar fra chatverter. Alt foregår anonymt.

kommunikasjons- og innsamlingssjef i Mental Helse Ungdom, Line Toft Foto: Mental Helse Ungdom

– Mennesker i denne alderen opplever store omveltninger i livet. Fra barn til voksen, de flytter hjemmefra, går ut av det vanlige skolesystemet, de skal finne jobb og finne ut hvem de skal bli, sier Toft.

Under pandemien opplever de at det er mange, flere enn normalt, som henvender seg med tunge, mørke tanker.

Snakk med noen om problemene dine. Foto: Mental Helse Ungdom

– Dobbelt så mange unge snakker om ensomhet i år som i fjor. To av ti meldte i fjor at de var ensomme. Nå er det fire av ti, sier Line Toft.

Ifølge en undersøkelse gjort av Opinion, er det 12–15 prosent flere som sliter med ensomhet i den unge aldersgruppen enn i resten av befolkningen.