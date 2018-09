KrFU-lederen vil ha KrF inn i regjering

– Jeg mener at KrF vil få mest igjen i regjering. Det er der vi vil få mest gjennomslag for politikken vår, sier Martine Tønnessen til NRK.

I helgen skal Kristelig Folkepartis ungdomsorganisasjon, KrFU, avholde landsmøte. En av sakene som skal diskuteres er regjeringsspørsmålet.

Før forrige valg, vedtok KrF at partiet verken skulle støtte eller sitte i regjering sammen med Fremskrittspartiet.

Det har imidlertid ikke stanset debatten om regjeringsdeltakelse.

– Det er bare sånn vi kan ha hånda på rattet og være med i dag-til-dag-avgjørelser. Den muligheten får vi bare i regjering, og da mener jeg også at KrF bør gå inn i regjering, sier Tønnessen.

Har sagt nei før

Også KrFUs landsstyre har tidligere sagt nei til å gå i regjering. Ungdomsorganisasjonens leder sier til NRK at hun vil ha partiet inn i regjering, og håper hun får flertall for standpunktet i helgen.

Hun viser til at partiet allerede har samarbeidet med den sittende regjeringen i fem år. Hadde KrF vært med i regjeringen, ville partiet fått enda mer gjennomslag, mener ungdomslederen.

– Vi må helt klart ha en regjeringsplattform, og vi må helt klart få noen gjennomslag for å kunne gå inn i regjering. Men KrF har samarbeidet med denne regjeringen i fem år, vi har klart å få til veldig mye bra med regjeringen, og vi har også klart det til tross for at Frp sitter i denne regjeringen, sier ungdomslederen til NRK.

Tønnessen mener også at det kan bli enklere å få et ja i helgen nå som Per Sandberg og Sylvi Listhaug er ute av regjeringen.

– De sto langt unna KrF, men jeg tror det blir kamper å kjempe i regjering også, og det gleder jeg meg til, sier hun.

Vil ikke felle regjeringen

Tønnessen sier at å felle den sittende regjeringen for å samarbeide med Arbeiderpartiet og venstresiden er ikke aktuelt.

Ungdomslederen sier at partiet har lovet velgerne sine at Erna Solberg skal være landets statsminister, og at partiet har samarbeidet godt med regjeringen fram til nå.

– Jeg kan ikke se at vi har noen grunn til å felle Erna denne høsten.

– Velger du Frp framfor Arbeiderpartiet?



– Jeg velger Frp framfor SV og Rødt, sier hun til NRK.

Hun mener de vil få gjennomslag i langt flere av sakene som er viktige for KrF ved å gå inn i Solberg-regjeringen, enn en regjering ledet av Jonas Gahr Støre.

– Jeg mener generelt at Arbeiderpartiet har en manglende forståelse for KrFs viktigste saker. Da kan vi trekke fram reservasjonsretten. Det er ting som er helt avgjørende for KrF, og det opplever jeg vi ikke får samme forståelse for på venstresiden som på høyresiden.