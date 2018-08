Hareide om homostrid: – Bekkevold har full tillit

– Jeg har full tillit til Geir Jørgen Bekkevold. Han har vært en lojal familiepolitisk talsperson for partiet i fem år. Vi har hatt gode samtaler om at alle vi åtte stortingsrepresentanter er lojale mot vårt partiprogram fremover, sier Hareide.

– Må skille mellom prestegjerning og partiprogram

Sinnene er satt i kok og medlemsflukten er i gang etter at KrFs familiepolitiske talsperson og prest, Geir Jørgen Bekkevold, viet kommunikasjonssjef Mona Høvset og hennes kvinnelige samboer.

Mens KrF-medlemmer og representanter høylytt har diskutert hva som burde skje med Bekkevold etter homo-vielsen – har Hareide sagt at han ikke vil svare på hva han synes om vigselen.

EN VIELSE TIL BESVÆR: Prest og KrFs familiepolitiske talsperson viet nylig et lesbisk par. Det har skapt oppstandelse internt i partiet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

KrFs konservative verdier står på spill, ropes det fra grasrota. Mens andre medlemmer mener partiet bør være rausere.

Torsdag prøvde Hareide å rydde opp i Bekkevolds rollefordeling.

– Det er helt tydelig at dagens ekteskapslov ikke er i tråd med KrFs partiprogram. Det dette handler om er hvilken rolle Geir Jørgen Bekkevold har når han er prest. Da er det ikke slik at partiprogrammet gir en guide om hva som er teologisk riktig for ham som prest, sier Hareide.

Han presiserer at KrF har et tydelig politisk standpunktet, men at de ikke vil gå inn i det teologiske på hvilken måte en prest skal opptre.

– Skjønner at det kan oppfattes som et politisk signal

Flere medlemmer etterlyser at partiledelsen tar et klarere standpunkt til hva partiet egentlig mener.

– Har du forståelse for den uroen som har oppstått i partiet?

– Jeg tror mange har opplevd dette som et politisk signal fra KrF, og jeg kan forstå at det kan oppleves slik når en sentral medarbeider vier et homofilt par. Men dette var en privat hendelse som Bekkevold gjorde i sin prestegjerning. Dette var ikke et politisk signal.

– Er KrF rett parti for dem som har store problemer med at homofile kan gifte seg?

– KrF er et parti for dem som ønsker å stå for det samfunnssynet vi har rundt ekteskapet, og det må være lov til å ha ulike teologiske meninger. Når det gjelder politikken vår så er den klar, sier Hareide.

Knut Arild Hareide om striden i partiet Du trenger javascript for å se video. Knut Arild Hareide om striden i partiet

Når det gjelder høstens løfte om å ta et endelig politisk veivalg for partiet, er svaret fortsatt vagt.

– Jeg skal gi mine føringer i debatten, men dette skal være en beslutning vi tar sammen. Det er ikke sikkert at alle kommer til å være 100 prosent fornøyd. Om jeg henger om halsen på Jonas Gahr Støre eller Erna Solberg er ikke det avgjørende for KrF. Det finnes ingen perfekte alternativ, sier partilederen.

Homo-striden i KrF: – Strider med dagens politiske realitet

Partiprogrammet er uendret

Hareide har tidligere sagt til NRK at Bekkevold foretok vielsen som privatperson og prest, og at KrF sitt program er uendret.

Stridens kjerne er dette punktet i partiprogrammet:

«KrF vil løfte fram ekteskapet mellom 1 mann og 1 kvinne som en god og stabil ramme rundt barns oppvekst. KrF anerkjenner at menneske er ulike og respekterer at de tar ulike valg for sine liv. KrF har også et ansvar for å sikre andre former for forpliktende samliv mellom to voksne»

SPLITTET: Det er mange fløyer og meninger utover den politiske høyre- eller venstresiden, Knut Arild Hareide må ta hensyn til. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NRK har vært i kontakt med 12 av 16 fylkesledere i KrF. Flesteparten er kritiske til vielsen, men Bekkevold får også skryt for innsatsen han gjør som stortingsrepresentant.

Torsdag morgen samles sentralstyret i partiet for å diskutere Bekkevold-saken. Politisk redaktør i Vårt Land tror Hareide gjorde lurt i å være tydelig.

– For det første har han tillit til Bekkevold og for det andre så sier han tydelig fra om at det er plass til ulike syn i KrF. Det er kanskje det tydligste og nyeste signalet, sier Aalborg.

Les også: